Работодатели ХМАО заставляют сотрудников уходить в отпуск

В ХМАО значительная часть работников сталкивается с ситуациями, когда начальство заставляет их уйти в отпуск. Причем методы убеждения варьируются от обычных уговоров до угроз увольнением. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе hh.ru.
«10% жителей ХМАО сталкивались с ситуацией, когда работодатель заставлял их ходить в отпуск, и чаще это происходило с ИТ-специалистами (30%), водителями и логистами (22%), а также с работниками ресторанов, гостиниц и туристических компаний (21%)», — следует из исследования.
Чаще всего работодатели действуют мягко. 80% использовали уговоры и настойчивые напоминания. Лишь небольшая доля прибегала к более радикальным мерам — угрозам лишения премий (9%), списания отпускных дней без компенсаций (7%) или даже увольнения (2%). Параллельно выяснилось, что 13% работников ХМАО вовсе не планируют отдыхать в этом году. Среди них лидируют домашний и обслуживающий персонал (27%) и сотрудники автомобильного бизнеса (22%).
Ранее URA.RU писало, что в ХМАО отмечалось снижение интереса работодателей к найму молодежи до 18 лет. За первое полугодие 2025 года юным соискателям было направлено 20 тысяч приглашений, что на 2,1 процентных пункта меньше, чем годом ранее.
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