Роспотребнадзор назвал главную опасность покупки арбузов на улице в ХМАО

Арбузы, которые продают в уличных лавках у дорог, могут впитывать тяжелые металлы. Такая бахчевая продукция может быть опасна для здоровья, пояснили URA.RU в Роспотребнадзоре Югры.
«Реализация бахчевых вдоль автодорог из необорудованных торговых мест запрещена. Арбузы могут впитывать в себя тяжелые металлы, содержащиеся в выхлопных газах автомобилей», — пояснили агентству в ведомстве.
Бахчевые часто продают с машин или в уличных ларьках. Покупать там продукцию стоит, если у продавцов есть все документы, а торговые точки правильно обустроены. Лавки должны быть огорожены и накрыты навесом, а фрукты и овощи — накрыты тентом на стеллажах.
«Вырезать кусочек на пробу или разрезать арбуз на части строго запрещено. В месте разреза очень быстро размножаются вредные микроорганизмы», — поясняют инспекторы ведомства.
Ранее URA.RU рассказывало, как определить арбузы и дыни с большим содержанием нитратов. Например, цвет мякоти у арбузов интенсивно ярко-красный с небольшим фиолетовым оттенком. А при выборе дыни нужно обращать внимание на запах.
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