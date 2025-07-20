20 июля 2025

Роспотребнадзор назвал главную опасность покупки арбузов на улице в ХМАО

Роспотребнадзор ХМАО: арбузы, которые продают у дорог, впитывают металлы
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Арбузы, которые продают в уличных лавках у дорог, могут впитывать тяжелые металлы
Арбузы, которые продают в уличных лавках у дорог, могут впитывать тяжелые металлы Фото:

Арбузы, которые продают в уличных лавках у дорог, могут впитывать тяжелые металлы. Такая бахчевая продукция может быть опасна для здоровья, пояснили URA.RU в Роспотребнадзоре Югры.

«Реализация бахчевых вдоль автодорог из необорудованных торговых мест запрещена. Арбузы могут впитывать в себя тяжелые металлы, содержащиеся в выхлопных газах автомобилей», — пояснили агентству в ведомстве.

Бахчевые часто продают с машин или в уличных ларьках. Покупать там продукцию стоит, если у продавцов есть все документы, а торговые точки правильно обустроены. Лавки должны быть огорожены и накрыты навесом, а фрукты и овощи — накрыты тентом на стеллажах.

«Вырезать кусочек на пробу или разрезать арбуз на части строго запрещено. В месте разреза очень быстро размножаются вредные микроорганизмы», — поясняют инспекторы ведомства.

Ранее URA.RU рассказывало, как определить арбузы и дыни с большим содержанием нитратов. Например, цвет мякоти у арбузов интенсивно ярко-красный с небольшим фиолетовым оттенком. А при выборе дыни нужно обращать внимание на запах.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Арбузы, которые продают в уличных лавках у дорог, могут впитывать тяжелые металлы. Такая бахчевая продукция может быть опасна для здоровья, пояснили URA.RU в Роспотребнадзоре Югры. «Реализация бахчевых вдоль автодорог из необорудованных торговых мест запрещена. Арбузы могут впитывать в себя тяжелые металлы, содержащиеся в выхлопных газах автомобилей», — пояснили агентству в ведомстве. Бахчевые часто продают с машин или в уличных ларьках. Покупать там продукцию стоит, если у продавцов есть все документы, а торговые точки правильно обустроены. Лавки должны быть огорожены и накрыты навесом, а фрукты и овощи — накрыты тентом на стеллажах. «Вырезать кусочек на пробу или разрезать арбуз на части строго запрещено. В месте разреза очень быстро размножаются вредные микроорганизмы», — поясняют инспекторы ведомства. Ранее URA.RU рассказывало, как определить арбузы и дыни с большим содержанием нитратов. Например, цвет мякоти у арбузов интенсивно ярко-красный с небольшим фиолетовым оттенком. А при выборе дыни нужно обращать внимание на запах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...