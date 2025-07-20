PR-атака, лишение статуса депутата, санкции и ядовитые арбузы: 8 главных новостей ХМАО

Глава департамента ЖКК и энергетики ХМАО Матвей Каров стал объектом PR-атаки. Анонимные публикации утверждают, что против чиновника якобы возбуждено уголовное дело. В то же время, скандальный депутат Таги-заде покидает думу Югры. Его лишили статуса депутата после того, как он высказался о ХМАО, как «родине мигрантов» и чиновник подал заявление о досрочном сложении полномочий. Также на этой неделе Евросоюз ввел санкции против дочерней компании «Сургутнефтегаза»: «Сургутнефтегазбанк» попал в 18-й пакет. Помимо прочего, югорчан напугали ядовитыми арбузами. URA.RU собрало главные новости Югры за неделю с 14 по 20 июля.
ЕС ввел санкции против «Сургутнефтегазбанка»
Дочерняя компания югорского «Сургутнетегаза» — «Сургутнефтегазбанк» — вошла в новый 18-й пакет санкций Евросоюза. Теперь к банку будет применяться запрет на проведение транзакций вместо отключения от международной платежной системы SWIFT.
Сейчас кредитная организация обслуживает корпорацию «Сургутнефтегаз», входящую в число крупнейших налогоплательщиков ХМАО. Сам «Сургутнефтегаз» был включен в санкционный пакет еще в начале года.
Вместе с ним в список вошли «Аргос», «Самотлорнефтепромхим» и «Денкарс», принадлежащие нефтяным миллиардерам Югры. Помимо «Сургутнефтегазбанка» в список включены также еще 22 российских банка.
Депутата из Югры ошибочно назвали иноагентом
Telegram-канал «Осторожно новости», который связывают с Ксенией Собчак, записал депутата городской думы Нижневартовска Дмитрия Великого в иноагенты и заочно «лишил» его мандата. Дело в том, что у чиновника есть полный тезка в Омске, который действительно признан иноагентом: у них с депутатом совпадают и имя, и фамилия, и отчество. Отличаются лишь даты рождения, поэтому можно понять кто есть кто.
В думе Нижневартовска заявили, что Великого никто не лишал мандата. Он был и остается действующим депутатом. Его отец, парламентарий окружного заксобрания Югры Сергей Великий, заявил, что эта публикация не соответствует действительности, и он намерен разобраться в причинах «зачисления» его сына в ряды иноагентов.
Чиновник правительства ХМАО подвергся пиар-атаке
Директор департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики ХМАО Матвей Каров подвергся пиар-атаке. В telegram-каналах распространяется информация, что он якобы стал фигурантом уголовного дела по обвинению в мошенничестве.
Эту информацию анонимные публикаторы подтверждают поддельным «служебным» документом, в котором утверждается, что чиновник якобы оформил командировку в Москву для участия в форуме БРИКС летом 2024 года и получил суточные и денежную компенсацию за покупку авиабилетов, но не полетел туда. «Фактически он находился в Нижнем Новгороде по личным делам, в результате чего бюджету был причинен ущерб в размере около 43 тысяч рублей», — говорится в документе.
Сам Каров в разговоре с URA.RU заявил, что эта информация не соответствует действительности, так как он был на заявленном мероприятии, что могут подтвердить свидетели и организаторы. Об «уголовном деле» чиновник узнал из telegram-каналов и собирается подавать иск о клевете.
Скандальный депутат Таги-заде покидает думу Югры
Депутат думы ХМАО Халид Таги-заде, угодивший в скандал федерального масштаба из-за сравнения региона с исторической родиной мигрантов, отказался от мандата. Он написал заявление о сложении полномочий с 21 июля и опубликовал видео с песней Валерия Кипелова «Я свободен» в своей сторис.
Дума ХМАО рассмотрела его заявление в кратчайшие сроки и приняла отставку. Инсайдеры URA.RU связывают уход Таги-заде с аппаратными решениями, принятыми уже после оглашения проверки прокуратуры, где эксперты признали, что его, не содержит признаков экстремизма.
Таги-заде был членом фракции КПРФ, но при этом исключенным из партии после конфликта с лидером югорских коммунистов Алексеем Савинцевым. После скандала, вызванного его высказыванием, депутата сначала лишили поста зампреда комитета по соцразвитию в думе ХМАО, а затем и зарплаты. «Он совершил политическое самоубийство своей выходкой. И теперь после лишения зарплаты и должности в комитете думы оставаться депутатом не имеет для него смысла», — отметил инсайдер.
Кухарук обсудит с мэрами бюджеты на 2026 год
Губернатор ХМАО Руслан Кухарук планирует провести серию встреч с мэрами для обсуждения муниципальных бюджетов на 2026 год. Он ввел эту практику еще летом 2024 года, когда в статусе врио главы региона объехал города и районы Югры.
Так как практика показала себя с положительной стороны, в 2025 году ее дополнили и модернизировали. «Мы своими глазами формируем ту самую повестку, те самые решения, которые при формировании проекта бюджета будут уже обсуждаться со знанием дела», — рассказал Кухарук.
Он уточнил, что обсуждение бюджетов начнется осенью. Такой подход позволяет властям округа корректнее сформировать бюджет Югры на будущий год.
Главного эколога администрации Нижневартовска арестовали по делу о рекультивации полигона
Главного эколога Нижневартовска Олега Попенко задержали силовики. Это произошло еще 14 июля. Попенко является фигурантом уголовного дела о нарушениях на мусорном полигоне, на который было выделено пол миллиарда рублей, и обвиняется в превышении должностных полномочий.
Силовики настаивали на заключении эколога под стражу. Несмотря на то, что акт приемки скандального полигона подписывали высокопоставленные чиновники, список фигурантов зависел от показаний самого Попенко.
Уточняется, что требование о закрытии процесса и заключении под стражу было обусловлено сохранением тайны следствия. Адвокат подсудимого поддержал ходатайство Следственного комитета о закрытом процессе. Судья ходатайство удовлетворил, дело будет рассматриваться в закрытом режиме.
В итоге Попенка все же арестовали. Сейчас он находится в СИЗО и пробудет там до 5 августа.
Жителей Югры предупредили о ядовитых арбузах
В ХМАО начался сезон активной продажи первых урожаев арбузов. В Роспотребнадзоре региона югорчан предупредили, что некоторая ранняя бахчевая продукция может содержать повышенное число нитратов — такие арбузы можно отличить, например, по цвету мякоти.
Так, у нитратного арбуза гладкая и глянцевая поверхность среза — в норме она должна искриться крупинками. Зрелые же арбузы имеют светлое желтое пятно на боку, который они отлежали, а также целостный покров с ярким и контрастным цветом корки (сама она должна быть твердой). Помимо прочего, спелый арбуз не так легко проколоть ногтем, его усик и плодоножка сухие, мякоть — красная, а семена вызревшие.
При этом, лучше всего выбирать средние арбузы. Как правило, по спелости они лучше слишком больших или совсем маленьких. Подробнее о том, как выбрать хороший и спелый арбуз — в материале URA.RU.
Челябинский зоозащитник готов взять под опеку льва из Сургута, изъятого у блогера
Льва Харриса, изъятого в Сургуте у блогера, готов взять под опеку известный ветеринарный врач, президент фонда зоозащиты «Спаси меня», руководитель одноимённого приюта для диких животных, эксперт ОНФ Карен Даллакян. Он сказал, что заинтересовался этим случаем еще до изъятия животного: «Я обратился в прокуратуру, а позднее льва забрали по жалобам общественности».
Даллакян заявил о готовности принять льва в свой фонд «Спаси меня», но только после того, как зверь будет официально изъят по решению суда. По его словам, сейчас лев находится на ответственном хранении и формально все еще принадлежит прежнему владельцу.
После судебного решения животное перейдет в собственность государства, поэтому организация готова взять льва на передержку и найти для него новый дом. Как правило, из приюта «Спаси меня» изъятых диких животных передают в зоопарки. Если у принимающей организации не будет возможности оплатить транспортировку льва, Карен Даллакян намерен объявить благотворительный сбор.
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