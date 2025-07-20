20 июля 2025
19 июля 2025

На выборы в оппозиционный район ХМАО высадился десант кандидатов от «Новых людей»

В ХМАО выдвинули 16 кандидатов в депутаты от партии «Новые люди»
© Служба новостей «URA.RU»
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В ХМАО выдвинули 16 кандидатов в депутаты от партии «Новые люди»
В ХМАО выдвинули 16 кандидатов в депутаты от партии «Новые люди» Фото:

В Советском районе ХМАО партия «Новые люди» выдвинула сразу 16 кандидатов на выборы в районную думу. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте района.

«Под брендом партии „Новые люди“ на выборах в думу Советского района выдвинулась сразу толпа народу», — сообщил источник. По его словам, списки уже сданы в избирком, а десант кандидатов будет идти «под покровительством» действующего депутата Юрия Сухицкого. В распоряжении редакции есть копия списка кандидатов от «Новых людей».

В разговоре с URA.RU сам Сухицкий подтвердил выдвижение кандидатов. По его словам у них с региональным отделением «Новых людей» есть договоренность, более того, он сам выдвигается от этой же партии. Ранее он избирался от партии «Справедливая Россия», однако, по его словам, взаимопонимания не случилось. «Мы действительно сотрудничаем с „Новыми людьми“. Перед нами стоит задача обновить состав думы», — заявил депутат.

Оперативно получить комментарий лидера партии «Новые люди» в ХМАО Никиты Лескина не удалось. Он не ответил на звонок журналиста агентства.

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В Советском районе ХМАО партия «Новые люди» выдвинула сразу 16 кандидатов на выборы в районную думу. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте района. «Под брендом партии „Новые люди“ на выборах в думу Советского района выдвинулась сразу толпа народу», — сообщил источник. По его словам, списки уже сданы в избирком, а десант кандидатов будет идти «под покровительством» действующего депутата Юрия Сухицкого. В распоряжении редакции есть копия списка кандидатов от «Новых людей». В разговоре с URA.RU сам Сухицкий подтвердил выдвижение кандидатов. По его словам у них с региональным отделением «Новых людей» есть договоренность, более того, он сам выдвигается от этой же партии. Ранее он избирался от партии «Справедливая Россия», однако, по его словам, взаимопонимания не случилось. «Мы действительно сотрудничаем с „Новыми людьми“. Перед нами стоит задача обновить состав думы», — заявил депутат. Оперативно получить комментарий лидера партии «Новые люди» в ХМАО Никиты Лескина не удалось. Он не ответил на звонок журналиста агентства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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