Губернатор ХМАО Руслан Кухарук принял участие во втором потоке федерального кадрового проекта «Время героев», созданного для участников и ветеранов СВО. Глава округа сообщил в соцсети, что он стал наставником для подполковника Павла Русина.
«Стал наставником участника второго потока федеральной кадровой программы „Время героев“. Павел Андреевич Русин — подполковник, ветеран специальной военной операции», — поделился Кухарук в своем telegram-канале.
Павел Русин удостоен ордена Мужества и медали «За отвагу». Награды он получил за успешное выполнение боевых задач в зоне СВО. Одиннадцать недель продлится его стажировка в ХМАО. За это время он полностью погрузится в специфику региона, примет участие в рабочих мероприятиях и встретится с руководителями окружных профильных ведомств, подчеркнул Кухарук.
Второй поток кадровой программы, запущенной по поручению президента России Владимира Путина, стартовал в мае текущего года. Отбор прошли 85 ветеранов и участников СВО. Всего было подано свыше 21 тысячи заявок.
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