17 июля 2025

Новый мэр из ХМАО уволил скандального главного коммунальщика, провалившего показатели

Мэр Пыть-Яха Елишев уволил директора МУП УГХ Знобищева
© Служба новостей «URA.RU»
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В Пыть-Яхе в отставку отправили главного коммунальщика
В Пыть-Яхе в отставку отправили главного коммунальщика Фото:

После прихода нового мэра Сергея Елишева чистка кланов политэлит Пыть-Яха (ХМАО) лишила город главного коммунальщика Знобищева. По данным источников URA.RU, директор управления горхоза был уволен сразу после заседания балансовой комиссии. 

«МУП не выполнил плановые показатели по доходам и даже увеличил дебиторскую задолженность. Кроме того, разруха в ЖКХ — одна из самых болевых точек в городе. Говорят, Знобищев попытался поторговаться с мэром Елишевым из-за „золотого парашюта“, чтобы при отставке получить три оклада. Но УГХ оказался настолько проблемным активом, что попытка провалилась. Он не получит ни „золотую“ пенсию, ни выходное пособие», — сообщает инсайдер.

Знобищева, который работал в нулевых советником при бывшем (ныне покойном) мэре Валерии Веснине, вернули в администрацию при предшественнике Елишева — Дмитрии Горбунове. «Это была креатура бывшего первого зама — экс-силовика Олега Иревлина. При этом, если бы Знобищев проработал еще год-другой, мог бы претендовать на муниципальную пенсию, как экс-глава депфина Венера Стефогло», — поясняет собеседник агентства.

В распоряжении агентства имеются подтверждающие документы. Ответ мэрии ожидается. Елишев в своем telegram-канале накануне сообщил о провале УГХ. «Отметили невыполнение предприятием плановых показателей по доходам в отчетном периоде, а также увеличение дебиторской задолженности в первом квартале 2025 года. Деятельность предприятия требует корректировки. Работа МУП „Управление городского хозяйства“ продолжает находиться на особом контроле», — написал глава.

Знобищев прославился в Пыть-Яхе как автор биографии мэра Веснина и югорских политэлит. Он неоднократно становился участником громких скандалов. В 2006 году городская газета выпустила о нем разоблачающий материал — журналисты писали, что Знобищев был уволен с воинской службы из-за халатности в 1983 году. Об этих фактах биографии он при официальном трудоустройстве умалчивал. После работы с Весниным Знобищев неоднократно пытался получить руководящую должность — заявлялся на выборы мэра Сургута и на конкурс по отбору главы Югорского фонда капремонта, но потерпел поражение.

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После прихода нового мэра Сергея Елишева чистка кланов политэлит Пыть-Яха (ХМАО) лишила город главного коммунальщика Знобищева. По данным источников URA.RU, директор управления горхоза был уволен сразу после заседания балансовой комиссии.  «МУП не выполнил плановые показатели по доходам и даже увеличил дебиторскую задолженность. Кроме того, разруха в ЖКХ — одна из самых болевых точек в городе. Говорят, Знобищев попытался поторговаться с мэром Елишевым из-за „золотого парашюта“, чтобы при отставке получить три оклада. Но УГХ оказался настолько проблемным активом, что попытка провалилась. Он не получит ни „золотую“ пенсию, ни выходное пособие», — сообщает инсайдер. Знобищева, который работал в нулевых советником при бывшем (ныне покойном) мэре Валерии Веснине, вернули в администрацию при предшественнике Елишева — Дмитрии Горбунове. «Это была креатура бывшего первого зама — экс-силовика Олега Иревлина. При этом, если бы Знобищев проработал еще год-другой, мог бы претендовать на муниципальную пенсию, как экс-глава депфина Венера Стефогло», — поясняет собеседник агентства. В распоряжении агентства имеются подтверждающие документы. Ответ мэрии ожидается. Елишев в своем telegram-канале накануне сообщил о провале УГХ. «Отметили невыполнение предприятием плановых показателей по доходам в отчетном периоде, а также увеличение дебиторской задолженности в первом квартале 2025 года. Деятельность предприятия требует корректировки. Работа МУП „Управление городского хозяйства“ продолжает находиться на особом контроле», — написал глава. Знобищев прославился в Пыть-Яхе как автор биографии мэра Веснина и югорских политэлит. Он неоднократно становился участником громких скандалов. В 2006 году городская газета выпустила о нем разоблачающий материал — журналисты писали, что Знобищев был уволен с воинской службы из-за халатности в 1983 году. Об этих фактах биографии он при официальном трудоустройстве умалчивал. После работы с Весниным Знобищев неоднократно пытался получить руководящую должность — заявлялся на выборы мэра Сургута и на конкурс по отбору главы Югорского фонда капремонта, но потерпел поражение.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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