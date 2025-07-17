Новый мэр из ХМАО уволил скандального главного коммунальщика, провалившего показатели

После прихода нового мэра Сергея Елишева чистка кланов политэлит Пыть-Яха (ХМАО) лишила город главного коммунальщика Знобищева. По данным источников URA.RU, директор управления горхоза был уволен сразу после заседания балансовой комиссии.
«МУП не выполнил плановые показатели по доходам и даже увеличил дебиторскую задолженность. Кроме того, разруха в ЖКХ — одна из самых болевых точек в городе. Говорят, Знобищев попытался поторговаться с мэром Елишевым из-за „золотого парашюта“, чтобы при отставке получить три оклада. Но УГХ оказался настолько проблемным активом, что попытка провалилась. Он не получит ни „золотую“ пенсию, ни выходное пособие», — сообщает инсайдер.
Знобищева, который работал в нулевых советником при бывшем (ныне покойном) мэре Валерии Веснине, вернули в администрацию при предшественнике Елишева — Дмитрии Горбунове. «Это была креатура бывшего первого зама — экс-силовика Олега Иревлина. При этом, если бы Знобищев проработал еще год-другой, мог бы претендовать на муниципальную пенсию, как экс-глава депфина Венера Стефогло», — поясняет собеседник агентства.
В распоряжении агентства имеются подтверждающие документы. Ответ мэрии ожидается. Елишев в своем telegram-канале накануне сообщил о провале УГХ. «Отметили невыполнение предприятием плановых показателей по доходам в отчетном периоде, а также увеличение дебиторской задолженности в первом квартале 2025 года. Деятельность предприятия требует корректировки. Работа МУП „Управление городского хозяйства“ продолжает находиться на особом контроле», — написал глава.
Знобищев прославился в Пыть-Яхе как автор биографии мэра Веснина и югорских политэлит. Он неоднократно становился участником громких скандалов. В 2006 году городская газета выпустила о нем разоблачающий материал — журналисты писали, что Знобищев был уволен с воинской службы из-за халатности в 1983 году. Об этих фактах биографии он при официальном трудоустройстве умалчивал. После работы с Весниным Знобищев неоднократно пытался получить руководящую должность — заявлялся на выборы мэра Сургута и на конкурс по отбору главы Югорского фонда капремонта, но потерпел поражение.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!