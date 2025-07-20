20 июля 2025
19 июля 2025

В ХМАО чиновница подала в суд на мэрию и стала фигуранткой уголовного дела о мошенничестве

В ХМАО судят бывшую чиновницу за подделку документов о дорогом туре
© Служба новостей «URA.RU»
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В ХМАО судят бывшую чиновницу за подделку документов о дорогом туре
В ХМАО судят бывшую чиновницу за подделку документов о дорогом туре Фото:

Бывшая сотрудница спорткомитета в администрации Нефтеюганска попалась на попытке получить компенсацию за несостоявшийся отпуск. Женщина хотела наказать работодателя за якобы непредоставленный отпуск, предъявив поддельные документы о приобретении дорогостоящего тура за границу. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры ХМАО.

«Обвиняемая обратилась в суд с исковым заявлением к руководству спорткомитета о признании действий со стороны работодателя о непредоставлении работнику отпуска незаконными. А также о компенсации морального вреда и взыскании убытков размере 200 тыс. рублей за якобы приобретенную, но не использованную туристическую путевку», — сообщает ведомство.

Однако руководство комитета заподозрило неладное и направило заявление в правоохранительные органы. Проверка выявила, что представленные документы были фальшивыми. Теперь женщине грозит уголовное преследование за попытку мошенничества и представление подложных доказательств.

Ранее URA.RU писало, что в Нефтеюганске местная фермерша предоставляла фиктивные справки для получения субсидий и незаконно получила от мэрии более 3,1 миллиона рублей. По этому делу было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере, материалы направлены в суд.

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Бывшая сотрудница спорткомитета в администрации Нефтеюганска попалась на попытке получить компенсацию за несостоявшийся отпуск. Женщина хотела наказать работодателя за якобы непредоставленный отпуск, предъявив поддельные документы о приобретении дорогостоящего тура за границу. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры ХМАО. «Обвиняемая обратилась в суд с исковым заявлением к руководству спорткомитета о признании действий со стороны работодателя о непредоставлении работнику отпуска незаконными. А также о компенсации морального вреда и взыскании убытков размере 200 тыс. рублей за якобы приобретенную, но не использованную туристическую путевку», — сообщает ведомство. Однако руководство комитета заподозрило неладное и направило заявление в правоохранительные органы. Проверка выявила, что представленные документы были фальшивыми. Теперь женщине грозит уголовное преследование за попытку мошенничества и представление подложных доказательств. Ранее URA.RU писало, что в Нефтеюганске местная фермерша предоставляла фиктивные справки для получения субсидий и незаконно получила от мэрии более 3,1 миллиона рублей. По этому делу было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере, материалы направлены в суд.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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