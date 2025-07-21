В Свердловской области медиков и строителей начнут готовить с садика

В детских садах Свердловской области начали внедрять «нежную профориентацию» в детских садах. Для дошкольников создают игровые площадки, которые знакомят детей с востребованными профессиями, особенно в дефицитных отраслях — медицине и строительстве, сообщил директор департамента по труду и занятости населения региона Дмитрий Антонов.
«Если это детский нежный возраст, то и профориентация должна быть нежная, это игровая форма, геймификация. В одном городе уже начали реализовывать детскую игровую профориентационную площадку под открытым небом. Это игровая, на которой собрано несколько объектов, которые так или иначе связаны с профессиями: пожарная машина, автомобиль скорой помощи, не абстрактная песочница, а что-то, связанное со стройкой», — рассказал Антонов в программе «Акцент» на телеканале ОТВ.
Он уточнил, что основной задачей проекта становится знакомство детей с миром труда через игру. По мнению главы департамента, такой подход позволяет детям не только узнать о профессиях, но и почувствовать их привлекательность, увидеть красоту труда своими глазами.
Ранее заместитель губернатора Свердловской области Татьяна Савинова заявляла о важности ранней профориентации и отмечала, что в регионе работают 1302 детских сада, где обучаются 328 тысяч дошкольников. По ее словам, именно с дошкольного возраста можно начинать формировать профессиональные интересы, а подобные проекты уже реализуются в рамках инженерных школ и считаются перспективным направлением развития образования.
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