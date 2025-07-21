21 июля 2025

В Свердловской области медиков и строителей начнут готовить с садика

В детских садах Свердловской области начали внедрять «нежную профориентацию»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Детскую игровую профориентационную площадку откроют под открытым небом в одном из городов области
Детскую игровую профориентационную площадку откроют под открытым небом в одном из городов области Фото:

В детских садах Свердловской области начали внедрять «нежную профориентацию» в детских садах. Для дошкольников создают игровые площадки, которые знакомят детей с востребованными профессиями, особенно в дефицитных отраслях — медицине и строительстве, сообщил директор департамента по труду и занятости населения региона Дмитрий Антонов.

«Если это детский нежный возраст, то и профориентация должна быть нежная, это игровая форма, геймификация. В одном городе уже начали реализовывать детскую игровую профориентационную площадку под открытым небом. Это игровая, на которой собрано несколько объектов, которые так или иначе связаны с профессиями: пожарная машина, автомобиль скорой помощи, не абстрактная песочница, а что-то, связанное со стройкой», — рассказал Антонов в программе «Акцент» на телеканале ОТВ.

Он уточнил, что основной задачей проекта становится знакомство детей с миром труда через игру. По мнению главы департамента, такой подход позволяет детям не только узнать о профессиях, но и почувствовать их привлекательность, увидеть красоту труда своими глазами.

Ранее заместитель губернатора Свердловской области Татьяна Савинова заявляла о важности ранней профориентации и отмечала, что в регионе работают 1302 детских сада, где обучаются 328 тысяч дошкольников. По ее словам, именно с дошкольного возраста можно начинать формировать профессиональные интересы, а подобные проекты уже реализуются в рамках инженерных школ и считаются перспективным направлением развития образования.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В детских садах Свердловской области начали внедрять «нежную профориентацию» в детских садах. Для дошкольников создают игровые площадки, которые знакомят детей с востребованными профессиями, особенно в дефицитных отраслях — медицине и строительстве, сообщил директор департамента по труду и занятости населения региона Дмитрий Антонов. «Если это детский нежный возраст, то и профориентация должна быть нежная, это игровая форма, геймификация. В одном городе уже начали реализовывать детскую игровую профориентационную площадку под открытым небом. Это игровая, на которой собрано несколько объектов, которые так или иначе связаны с профессиями: пожарная машина, автомобиль скорой помощи, не абстрактная песочница, а что-то, связанное со стройкой», — рассказал Антонов в программе «Акцент» на телеканале ОТВ. Он уточнил, что основной задачей проекта становится знакомство детей с миром труда через игру. По мнению главы департамента, такой подход позволяет детям не только узнать о профессиях, но и почувствовать их привлекательность, увидеть красоту труда своими глазами. Ранее заместитель губернатора Свердловской области Татьяна Савинова заявляла о важности ранней профориентации и отмечала, что в регионе работают 1302 детских сада, где обучаются 328 тысяч дошкольников. По ее словам, именно с дошкольного возраста можно начинать формировать профессиональные интересы, а подобные проекты уже реализуются в рамках инженерных школ и считаются перспективным направлением развития образования.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...