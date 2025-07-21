21 июля 2025

Фильм о пермском ученом Чагине стал победителем международного фестиваля

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Команда снимала ленту полтора года
Команда снимала ленту полтора года Фото:

Документальный фильм «Хранитель времени. Чагин», рассказывающий о пермском ученом Георгии Чагине, стал победителем международного кинофестиваля «Крылатый барс». Лента режиссера Анны Отмаховой признана лучшей в номинации «Документальный фильм».

«Лучший фильм „Хранитель времени. Чагин“. Режиссер Анна Отмахова, киностудия „Новый курс“, г. Пермь», — указано на сайте фестиваля.

Георгий Чагин был историком, краеведом и этнографом. Он работал в Пермском классическом университете (ПГНИУ). В 2016 году Чагин стал лауреатом Строгановской премии в номинации «За выдающиеся достижения в общественной деятельности». Его научные работы были переведены на множество языков. Статьи пермского ученого о регионе пополнили Большую Российскую энциклопедию. Чагин умер в возрасте 74 лет в 2018 году. Премьера фильма «Хранитель времени. Чагин» состоялась в 2024 году. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Документальный фильм «Хранитель времени. Чагин», рассказывающий о пермском ученом Георгии Чагине, стал победителем международного кинофестиваля «Крылатый барс». Лента режиссера Анны Отмаховой признана лучшей в номинации «Документальный фильм». «Лучший фильм „Хранитель времени. Чагин“. Режиссер Анна Отмахова, киностудия „Новый курс“, г. Пермь», — указано на сайте фестиваля. Георгий Чагин был историком, краеведом и этнографом. Он работал в Пермском классическом университете (ПГНИУ). В 2016 году Чагин стал лауреатом Строгановской премии в номинации «За выдающиеся достижения в общественной деятельности». Его научные работы были переведены на множество языков. Статьи пермского ученого о регионе пополнили Большую Российскую энциклопедию. Чагин умер в возрасте 74 лет в 2018 году. Премьера фильма «Хранитель времени. Чагин» состоялась в 2024 году. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...