Фильм о пермском ученом Чагине стал победителем международного фестиваля

Документальный фильм «Хранитель времени. Чагин», рассказывающий о пермском ученом Георгии Чагине, стал победителем международного кинофестиваля «Крылатый барс». Лента режиссера Анны Отмаховой признана лучшей в номинации «Документальный фильм».
«Лучший фильм „Хранитель времени. Чагин“. Режиссер Анна Отмахова, киностудия „Новый курс“, г. Пермь», — указано на сайте фестиваля.
Георгий Чагин был историком, краеведом и этнографом. Он работал в Пермском классическом университете (ПГНИУ). В 2016 году Чагин стал лауреатом Строгановской премии в номинации «За выдающиеся достижения в общественной деятельности». Его научные работы были переведены на множество языков. Статьи пермского ученого о регионе пополнили Большую Российскую энциклопедию. Чагин умер в возрасте 74 лет в 2018 году. Премьера фильма «Хранитель времени. Чагин» состоялась в 2024 году.
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