Мэра Милана подозревают в коррупции при строительстве к Олимпиаде

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Под подозрением свыше 70 человек
Под подозрением свыше 70 человек Фото:

Мэр Милана Джузеппе Салу подозревается в коррупции при тендерах на строительство объектов к Олимпиаде-2026. Об этом пишет издание Inside the Games.

«Салу попал под подозрение в коррупции при проведении тендеров на строительство олимпийских объектов к Играм 2026 года», — говорится в материале издания. По мнению прокуратуры, застройщики подкупали чиновников для ускорения разрешений.

Всего под пдозрением более 70 человек. Зимние Олимпийские игры в Италии пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года.

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Мэр Милана Джузеппе Салу подозревается в коррупции при тендерах на строительство объектов к Олимпиаде-2026. Об этом пишет издание Inside the Games. «Салу попал под подозрение в коррупции при проведении тендеров на строительство олимпийских объектов к Играм 2026 года», — говорится в материале издания. По мнению прокуратуры, застройщики подкупали чиновников для ускорения разрешений. Всего под пдозрением более 70 человек. Зимние Олимпийские игры в Италии пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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