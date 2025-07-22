Мэра Милана подозревают в коррупции при строительстве к Олимпиаде

Под подозрением свыше 70 человек
Мэр Милана Джузеппе Салу подозревается в коррупции при тендерах на строительство объектов к Олимпиаде-2026. Об этом пишет издание Inside the Games.
«Салу попал под подозрение в коррупции при проведении тендеров на строительство олимпийских объектов к Играм 2026 года», — говорится в материале издания. По мнению прокуратуры, застройщики подкупали чиновников для ускорения разрешений.
Всего под пдозрением более 70 человек. Зимние Олимпийские игры в Италии пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года.
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