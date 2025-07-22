Житель Пермского края подозревается в истязании четырех малолетних детей

Уголовное дело об истязании детей в Прикамье заведено на жителя города Лысьвы
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В настоящее время детей изъяли из семьи
В настоящее время детей изъяли из семьи Фото:

Уголовное дело об истязании четырех малолетних детей возбуждено в отношении жителя города Лысьвы Пермского края. Об этом сообщает СУ СКР по Пермскому краю.

«В период с декабря 2024 по апрель 2025 года мужчина регулярно избивал своих детей в возрасте четырех, восьми, девяти и одиннадцати лет. Причиняя им физические и психические страдания», — сообщает ведомство.

В настоящее время несовершеннолетних изъяли из семьи и направили в специализированный центр для детей, оставшихся без родительского попечения. Проводится проверка.

Ранее URA.RU сообщало, что следователи закрыли дело об издевательствах над семиклассницей в Октябрьском округе Пермского края. По данным следователей, дело закрыли из-за того, что девочки — фигурантки дела еще не достигли 16-летнего возраста. 

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Уголовное дело об истязании четырех малолетних детей возбуждено в отношении жителя города Лысьвы Пермского края. Об этом сообщает СУ СКР по Пермскому краю. «В период с декабря 2024 по апрель 2025 года мужчина регулярно избивал своих детей в возрасте четырех, восьми, девяти и одиннадцати лет. Причиняя им физические и психические страдания», — сообщает ведомство. В настоящее время несовершеннолетних изъяли из семьи и направили в специализированный центр для детей, оставшихся без родительского попечения. Проводится проверка. Ранее URA.RU сообщало, что следователи закрыли дело об издевательствах над семиклассницей в Октябрьском округе Пермского края. По данным следователей, дело закрыли из-за того, что девочки — фигурантки дела еще не достигли 16-летнего возраста. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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