Житель Пермского края подозревается в истязании четырех малолетних детей

Уголовное дело об истязании четырех малолетних детей возбуждено в отношении жителя города Лысьвы Пермского края. Об этом сообщает СУ СКР по Пермскому краю.
«В период с декабря 2024 по апрель 2025 года мужчина регулярно избивал своих детей в возрасте четырех, восьми, девяти и одиннадцати лет. Причиняя им физические и психические страдания», — сообщает ведомство.
В настоящее время несовершеннолетних изъяли из семьи и направили в специализированный центр для детей, оставшихся без родительского попечения. Проводится проверка.
Ранее URA.RU сообщало, что следователи закрыли дело об издевательствах над семиклассницей в Октябрьском округе Пермского края. По данным следователей, дело закрыли из-за того, что девочки — фигурантки дела еще не достигли 16-летнего возраста.
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