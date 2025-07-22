Соцфонд ХМАО раскрыл, кому повысят пенсии с 1 августа

В Югре произведут ежегодный перерасчет страховых пенсий. Индексация коснется работающих пенсионеров, инвалидов и получателей пенсий по потере кормильца.
«В Югре перерасчет коснется 148 288 получателей пенсий по старости и инвалидности, за которых в 2024 году работодатели уплачивали страховые взносы. Кроме того, увеличатся пенсии по случаю потери кормильца, если на лицевой счет умершего поступили не учтенные ранее при назначении выплаты средства», — уточнили в пресс-службе Отделения СФР по ХМАО — Югре.
Увеличение выплат произойдет автоматически и не потребует подачи заявлений со стороны граждан. Размер прибавки работающим пенсионерам определяется индивидуально и зависит от уровня заработной платы и количества месяцев, отработанных пенсионером в 2024 году, суммы страховых взносов и начисленных пенсионных коэффициентов.
Перечисление обновленных пенсий пройдет в августе по стандартному графику. Все необходимые корректировки сотрудники Социального фонда региона провели заранее, чтобы пенсионеры получили повышенные выплаты своевременно.
Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО самые высокие пенсии получают жители Урая. Средний размер выплаты в этом городе составляет без малого 36 тысяч рублей.
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