22 июля 2025

Соцфонд ХМАО раскрыл, кому повысят пенсии с 1 августа

В ХМАО с 1 августа повысят пенсии работающим пенсионерам и инвалидам
© Служба новостей «URA.RU»
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Индексация пенсий коснется работающих пенсионеров, инвалидов и получателей пенсий по потере кормильца
Индексация пенсий коснется работающих пенсионеров, инвалидов и получателей пенсий по потере кормильца Фото:

В Югре произведут ежегодный перерасчет страховых пенсий. Индексация коснется работающих пенсионеров, инвалидов и получателей пенсий по потере кормильца. 

«В Югре перерасчет коснется 148 288 получателей пенсий по старости и инвалидности, за которых в 2024 году работодатели уплачивали страховые взносы. Кроме того, увеличатся пенсии по случаю потери кормильца, если на лицевой счет умершего поступили не учтенные ранее при назначении выплаты средства», — уточнили в пресс-службе Отделения СФР по ХМАО — Югре.

Увеличение выплат произойдет автоматически и не потребует подачи заявлений со стороны граждан. Размер прибавки работающим пенсионерам определяется индивидуально и зависит от уровня заработной платы и количества месяцев, отработанных пенсионером в 2024 году, суммы страховых взносов и начисленных пенсионных коэффициентов.

Перечисление обновленных пенсий пройдет в августе по стандартному графику. Все необходимые корректировки сотрудники Социального фонда региона провели заранее, чтобы пенсионеры получили повышенные выплаты своевременно.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО самые высокие пенсии получают жители Урая. Средний размер выплаты в этом городе составляет без малого 36 тысяч рублей.

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В Югре произведут ежегодный перерасчет страховых пенсий. Индексация коснется работающих пенсионеров, инвалидов и получателей пенсий по потере кормильца.  «В Югре перерасчет коснется 148 288 получателей пенсий по старости и инвалидности, за которых в 2024 году работодатели уплачивали страховые взносы. Кроме того, увеличатся пенсии по случаю потери кормильца, если на лицевой счет умершего поступили не учтенные ранее при назначении выплаты средства», — уточнили в пресс-службе Отделения СФР по ХМАО — Югре. Увеличение выплат произойдет автоматически и не потребует подачи заявлений со стороны граждан. Размер прибавки работающим пенсионерам определяется индивидуально и зависит от уровня заработной платы и количества месяцев, отработанных пенсионером в 2024 году, суммы страховых взносов и начисленных пенсионных коэффициентов. Перечисление обновленных пенсий пройдет в августе по стандартному графику. Все необходимые корректировки сотрудники Социального фонда региона провели заранее, чтобы пенсионеры получили повышенные выплаты своевременно. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО самые высокие пенсии получают жители Урая. Средний размер выплаты в этом городе составляет без малого 36 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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