«Вывозили КАМАЗами»: в ХМАО мэрия заявила в полицию о краже земли с территории кладбища

С территории городского кладбища в Мегионе (ХМАО) исчезло около 1,5 тысячи кубометров грунта — это примерно 150 загрузок КАМАЗа. Администрация города обратилась в полицию. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к мэрии.
«В прошлом году по контракту расчистили и отсыпали территорию вокруг кладбища. Это КАМАЗов 150-200 загрузить можно. Сейчас там котлованы — кто-то за год вывез грунт. Подрядчик требует увеличить смету, ущерб — около миллиона рублей», — пояснил собеседник агентства.
Мэр Мегиона Алексей Петриченко подтвердил факт пропажи и подачу заявления в полицию. «Грунт вывезли не с действующего кладбища, а с прилегающего участка, который предназначен для расширения. Управление капстроительства направило обращение в правоохранительные органы», — уточнил глава города. В пресс-службе УМВД по ХМАО сообщили, что проверяют информацию. Комментарий ожидается.
Ранее URA.RU писало, что мэр Мегиона Петриченко пообещал наказать виновников скандала, из-за которых семье умершей горожанки пришлось два дня вручную копать могилу в мерзлом грунте. При этом сам глава принес извинения от себя и структур, которые занимаются захоронениями.
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