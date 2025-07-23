«Вывозили КАМАЗами»: в ХМАО мэрия заявила в полицию о краже земли с территории кладбища

В Мегионе с кладбища исчезло 1,5 тысячи кубометров грунта
© Служба новостей «URA.RU»
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В Мегионе с территории кладбища украли 1,5 тысячи кубометров грунта
В Мегионе с территории кладбища украли 1,5 тысячи кубометров грунта Фото:

С территории городского кладбища в Мегионе (ХМАО) исчезло около 1,5 тысячи кубометров грунта — это примерно 150 загрузок КАМАЗа. Администрация города обратилась в полицию. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к мэрии.

«В прошлом году по контракту расчистили и отсыпали территорию вокруг кладбища. Это КАМАЗов 150-200 загрузить можно. Сейчас там котлованы — кто-то за год вывез грунт. Подрядчик требует увеличить смету, ущерб — около миллиона рублей», — пояснил собеседник агентства.

Мэр Мегиона Алексей Петриченко подтвердил факт пропажи и подачу заявления в полицию. «Грунт вывезли не с действующего кладбища, а с прилегающего участка, который предназначен для расширения. Управление капстроительства направило обращение в правоохранительные органы», — уточнил глава города. В пресс-службе УМВД по ХМАО сообщили, что проверяют информацию. Комментарий ожидается.

Ранее URA.RU писало, что мэр Мегиона Петриченко пообещал наказать виновников скандала, из-за которых семье умершей горожанки пришлось два дня вручную копать могилу в мерзлом грунте. При этом сам глава принес извинения от себя и структур, которые занимаются захоронениями.

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С территории городского кладбища в Мегионе (ХМАО) исчезло около 1,5 тысячи кубометров грунта — это примерно 150 загрузок КАМАЗа. Администрация города обратилась в полицию. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к мэрии. «В прошлом году по контракту расчистили и отсыпали территорию вокруг кладбища. Это КАМАЗов 150-200 загрузить можно. Сейчас там котлованы — кто-то за год вывез грунт. Подрядчик требует увеличить смету, ущерб — около миллиона рублей», — пояснил собеседник агентства. Мэр Мегиона Алексей Петриченко подтвердил факт пропажи и подачу заявления в полицию. «Грунт вывезли не с действующего кладбища, а с прилегающего участка, который предназначен для расширения. Управление капстроительства направило обращение в правоохранительные органы», — уточнил глава города. В пресс-службе УМВД по ХМАО сообщили, что проверяют информацию. Комментарий ожидается. Ранее URA.RU писало, что мэр Мегиона Петриченко пообещал наказать виновников скандала, из-за которых семье умершей горожанки пришлось два дня вручную копать могилу в мерзлом грунте. При этом сам глава принес извинения от себя и структур, которые занимаются захоронениями.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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