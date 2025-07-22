22 июля 2025

Жительница ХМАО зарезала собутыльника после драки

© Служба новостей «URA.RU»
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Суд приговорил сургутянку к семи годам колонии за убийство
Суд приговорил сургутянку к семи годам колонии за убийство Фото:

В Сургуте женщина зарезала собутыльника за то, что он ее избивал. За это она получила семь лет колонии общего режима, сообщает telegram-канал «Суды Югры».

«Подсудимая, испытывая неприязненное отношение к потерпевшему, в виду его противоправного поведения, выразившегося в причинении ей телесных повреждений, […] вооружившись ножом нанесла один удар в жизненно-важную часть тела потерпевшего. Чем причинила колото-резаное ранение грудной клетки, приведшее к кровопотере и наступлению смерти потерпевшего», — сообщается в telegram-канале.

Югорчанка честно созналась в преступлении и активно помогала следствию, а на суде признала свою вину. Ее приговорили к семи годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

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В Сургуте женщина зарезала собутыльника за то, что он ее избивал. За это она получила семь лет колонии общего режима, сообщает telegram-канал «Суды Югры». «Подсудимая, испытывая неприязненное отношение к потерпевшему, в виду его противоправного поведения, выразившегося в причинении ей телесных повреждений, […] вооружившись ножом нанесла один удар в жизненно-важную часть тела потерпевшего. Чем причинила колото-резаное ранение грудной клетки, приведшее к кровопотере и наступлению смерти потерпевшего», — сообщается в telegram-канале. Югорчанка честно созналась в преступлении и активно помогала следствию, а на суде признала свою вину. Ее приговорили к семи годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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