Жительница ХМАО зарезала собутыльника после драки

В Сургуте женщина зарезала собутыльника за то, что он ее избивал. За это она получила семь лет колонии общего режима, сообщает telegram-канал «Суды Югры».
«Подсудимая, испытывая неприязненное отношение к потерпевшему, в виду его противоправного поведения, выразившегося в причинении ей телесных повреждений, […] вооружившись ножом нанесла один удар в жизненно-важную часть тела потерпевшего. Чем причинила колото-резаное ранение грудной клетки, приведшее к кровопотере и наступлению смерти потерпевшего», — сообщается в telegram-канале.
Югорчанка честно созналась в преступлении и активно помогала следствию, а на суде признала свою вину. Ее приговорили к семи годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.
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