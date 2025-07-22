Адвокат пилотажной группы «Барсы» из Сургута оспорит приговор в окружном суде

Адвокат пилотажной группы «Барсы», получивших условные сроки за организацию опасного прогулочного полета оспорит приговор в окружном суде. Об этом защитник Константин Бикташев рассказал журналисту URA.RU.
«Апелляция подана в суд ХМАО. Мы намерены добиться пересмотра приговора и законность этого решения», — рассказал Бикташев журналисту агентства.
В начале июля сургутский городской суд вынес приговор по уголовному делу «Барсов». Анастасию Барсову и Снежану Игнатенко приговорили к двум годам лишения свободы условно, а последней также запретили полеты. При этом, заявление об «опасном полете» подала стажер транспортной прокуратуры Ольга Шипицина, Барсовы неоднократно заявляли о нарушениях в ходе процесса, но суд встал на сторону потерпевшей, которая умерла, не дождавшись итогов рассмотрения дела в суде.
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