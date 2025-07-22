22 июля 2025

Адвокат пилотажной группы «Барсы» из Сургута оспорит приговор в окружном суде

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Адвокат сургутских «Барсов» подал апелляцию на приговор в окружной суд
Адвокат сургутских «Барсов» подал апелляцию на приговор в окружной суд Фото:

Адвокат пилотажной группы «Барсы», получивших условные сроки за организацию опасного прогулочного полета оспорит приговор в окружном суде. Об этом защитник Константин Бикташев рассказал журналисту URA.RU.

«Апелляция подана в суд ХМАО. Мы намерены добиться пересмотра приговора и законность этого решения», — рассказал Бикташев журналисту агентства.

В начале июля сургутский городской суд вынес приговор по уголовному делу «Барсов». Анастасию Барсову и Снежану Игнатенко приговорили к двум годам лишения свободы условно, а последней также запретили полеты. При этом, заявление об «опасном полете» подала стажер транспортной прокуратуры Ольга Шипицина, Барсовы неоднократно заявляли о нарушениях в ходе процесса, но суд встал на сторону потерпевшей, которая умерла, не дождавшись итогов рассмотрения дела в суде.

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Адвокат пилотажной группы «Барсы», получивших условные сроки за организацию опасного прогулочного полета оспорит приговор в окружном суде. Об этом защитник Константин Бикташев рассказал журналисту URA.RU. «Апелляция подана в суд ХМАО. Мы намерены добиться пересмотра приговора и законность этого решения», — рассказал Бикташев журналисту агентства. В начале июля сургутский городской суд вынес приговор по уголовному делу «Барсов». Анастасию Барсову и Снежану Игнатенко приговорили к двум годам лишения свободы условно, а последней также запретили полеты. При этом, заявление об «опасном полете» подала стажер транспортной прокуратуры Ольга Шипицина, Барсовы неоднократно заявляли о нарушениях в ходе процесса, но суд встал на сторону потерпевшей, которая умерла, не дождавшись итогов рассмотрения дела в суде.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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