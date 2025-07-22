22 июля 2025

В ХМАО уже три недели ищут заблудившуюся 68-летнюю пенсионерку. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Югорчанка ушла в лес еще 4 июля и до сих пор ее местоположение неизвестно
Югорчанка ушла в лес еще 4 июля и до сих пор ее местоположение неизвестно Фото:

В ХМАО уже почти три недели идут поиски 68-летней Надежды Армяниновой. Пенсионерка ушла в лес еще 4 июля и до сих пор ее местоположение неизвестно, сообщили в мэрии Советского района.

«23 июля поисковые мероприятия по поиску Армяниновой Надежды Борисовны будут продолжены. Все желающие помочь могут подойти к кафе „Ялта“ (микрорайон Аэропорт, 1А) к 10:00 и к 14:00», — написано в telegram-канале ведомства.

Из примет у женщины: черные волосы, серые глаза, плотное телосложение и рост 180 сантиметров. Она была одета в коричнево-красно-зеленую кофту, черные плотные штаны, резиновые сапоги и белый платок. С собой также было белое ведро. Тех, кому известна какая-либо информация о местонахождении Армяниновой, просят обратиться по номеру телефона +78007005452 или 112.

В ХМАО пропала 68-летняя Надежда Армянинова
В ХМАО пропала 68-летняя Надежда Армянинова
Фото:

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В ХМАО уже почти три недели идут поиски 68-летней Надежды Армяниновой. Пенсионерка ушла в лес еще 4 июля и до сих пор ее местоположение неизвестно, сообщили в мэрии Советского района. «23 июля поисковые мероприятия по поиску Армяниновой Надежды Борисовны будут продолжены. Все желающие помочь могут подойти к кафе „Ялта“ (микрорайон Аэропорт, 1А) к 10:00 и к 14:00», — написано в telegram-канале ведомства. Из примет у женщины: черные волосы, серые глаза, плотное телосложение и рост 180 сантиметров. Она была одета в коричнево-красно-зеленую кофту, черные плотные штаны, резиновые сапоги и белый платок. С собой также было белое ведро. Тех, кому известна какая-либо информация о местонахождении Армяниновой, просят обратиться по номеру телефона +78007005452 или 112.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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