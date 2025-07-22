В ХМАО уже почти три недели идут поиски 68-летней Надежды Армяниновой. Пенсионерка ушла в лес еще 4 июля и до сих пор ее местоположение неизвестно, сообщили в мэрии Советского района.
«23 июля поисковые мероприятия по поиску Армяниновой Надежды Борисовны будут продолжены. Все желающие помочь могут подойти к кафе „Ялта“ (микрорайон Аэропорт, 1А) к 10:00 и к 14:00», — написано в telegram-канале ведомства.
Из примет у женщины: черные волосы, серые глаза, плотное телосложение и рост 180 сантиметров. Она была одета в коричнево-красно-зеленую кофту, черные плотные штаны, резиновые сапоги и белый платок. С собой также было белое ведро. Тех, кому известна какая-либо информация о местонахождении Армяниновой, просят обратиться по номеру телефона +78007005452 или 112.
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