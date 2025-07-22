Жителей ХМАО зовут в «грибной трип» для борьбы со стрессом

В Ханты-Мансийском районе пройдет лесной фестиваль с вылазками за грибами и ягодами, музыкальными вечерами и мастер-классами. Организаторы предлагают жителям Югры «информационный детокс» и отдых от городской суеты. Об этом URA.RU сообщил куратор проекта Василий Косполов.
По его словам, мероприятие «Дети леса» собрало в прошлом году более 20 участников, включая гостей из Тюмени. «Люди хотят разгрузиться информационно. Сейчас сезон белых грибов, лисичек, подосиновиков. Из ягод начинает зреть черника. Перед вылазками проводим инструктаж — объясняем, какие дикоросы можно собирать», — рассказал Косполов.
Фестиваль проходит недалеко от поселка Горноправдинск в Ханты-Мансийском районе. Участие бесплатное, оплачивается только трансфер. Гостей просят взять с собой палатку, спальник, воду, средства от комаров. На территории будут организованы костры, полевая баня и зона для приготовления пищи. «Имеет смысл ехать минимум на два дня. Костры — наше главное средство от гнуса», — добавил собеседник.
Популярность грибных туров растет в Югре, как и в других российских регионах. Тем временем многие жители округа зарабатывают на дикоросах: литровое ведро лисичек продают за 400 рублей, подосиновики — по 700 рублей за килограмм. Самая дорогая — морошка: литр ягод стоит до 1 500 рублей.
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