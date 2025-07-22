В ХМАО прилетели участники авиаэкспедиции на Полярный круг

Два российских самолета-амфибии, участвующих в экспедиции «Вызов Арктики», прибыли в Ханты-Мансийск. Пилоты планируют преодолеть более 25 городов до Полярного круга, чтобы популяризировать малую авиацию и показать её возможности в регионах России. Об этом сообщили организаторы проекта.
Экспедиция стартовала в Перми, откуда экипажи выдвинулись в сторону Югры, сделав дозаправку в Урае. Ханты-Мансийск стал одной из ключевых точек маршрута. Команду сопровождает собака по кличке Флаперон — американский кокер-спаниель с опытом более 200 часов налета.
«Невероятные болота до горизонта. Такое путешествие — возможность узнать страну по-настоящему. Никакие спутниковые снимки не сравнятся с этим», — рассказал командир одного из экипажей Константин Захаров.
Участники экспедиции отмечают, что самолеты-амфибии хорошо приспособлены к условиям Югры. Машины могут садиться на воду, поля, песчаные участки и подниматься в воздух с коротких взлетных полос. «Для болотистой местности это идеальный транспорт. Можно сесть почти на любой водоем», — пояснила гидропилот и основатель компании Borey Aircraft Наталья Дмитриева.
Маршрут охватывает Арктическую зону, Сибирь, Урал и Поволжье. Завершится экспедиция в Самаре. В 2026 году пилоты планируют масштабировать проект и пройти путь от Балтики до Тихого океана с посещением 50 городов, 25 регионов, 10 часовых поясов и нескольких климатических зон.
Участники отмечают, что малая авиация может стать альтернативой внедорожникам для жителей труднодоступных территорий. Самолет можно хранить у дома, а для взлета и посадки достаточно участка длиной 300–500 метров. Во время перелета участники планируют встречи с пилотами-любителями, предпринимателями и властями регионов. Собранный материал ляжет в основу инициатив по развитию гидроавиации и внутреннего туризма в России.
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