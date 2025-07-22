В ночь с 22 на 23 июля югорчане заметили в небе редкое природное явление — серебристые облака. Снимками из Ханты-Мансийска и Нижневартовска поделились подписчики telegram-канала «Ханты, деньги, нефтевышки».
«Серебристые облака наблюдают этой ночью жители Нижневартовска», — сообщил telegram-канал. Подписчики рассказали, что в небе над Ханты-Мансийском природное явление было видно ярче.
Серебристые облака, которые по-другому еще называют светящимися, образуются на высоте 70–90 км в мезосфере, что близко к условной границе космоса. Их можно разглядеть невооруженным глазом после заката или перед рассветом. По данным ученных Московского физико-технического института, сезон видимости продлится до начала августа.
Ранее URA.RU рассказывало, что весной жители ХМАО несколько раз наблюдали северное сияние. Они фотографировали природное явление с разных уголков округа, а затем делились снимками в соцсетях.
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