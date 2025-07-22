22 июля 2025

Жители ХМАО заметили в небе самое красивое природное явление. Фото, видео

В небе над Нижневартовском и Ханты-Мансийском заметили редкие серебристые облака
© Служба новостей «URA.RU»
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Серебристые облака можно разглядеть после заката или перед рассветом
Серебристые облака можно разглядеть после заката или перед рассветом Фото:

В ночь с 22 на 23 июля югорчане заметили в небе редкое природное явление — серебристые облака. Снимками из Ханты-Мансийска и Нижневартовска поделились подписчики telegram-канала «Ханты, деньги, нефтевышки».

«Серебристые облака наблюдают этой ночью жители Нижневартовска», — сообщил telegram-канал. Подписчики рассказали, что в небе над Ханты-Мансийском природное явление было видно ярче.

Серебристые облака, которые по-другому еще называют светящимися, образуются на высоте 70–90 км в мезосфере, что близко к условной границе космоса. Их можно разглядеть невооруженным глазом после заката или перед рассветом. По данным ученных Московского физико-технического института, сезон видимости продлится до начала августа.

Ранее URA.RU рассказывало, что весной жители ХМАО несколько раз наблюдали северное сияние. Они фотографировали природное явление с разных уголков округа, а затем делились снимками в соцсетях.

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В ночь с 22 на 23 июля югорчане заметили в небе редкое природное явление — серебристые облака. Снимками из Ханты-Мансийска и Нижневартовска поделились подписчики telegram-канала «Ханты, деньги, нефтевышки». «Серебристые облака наблюдают этой ночью жители Нижневартовска», — сообщил telegram-канал. Подписчики рассказали, что в небе над Ханты-Мансийском природное явление было видно ярче. Серебристые облака, которые по-другому еще называют светящимися, образуются на высоте 70–90 км в мезосфере, что близко к условной границе космоса. Их можно разглядеть невооруженным глазом после заката или перед рассветом. По данным ученных Московского физико-технического института, сезон видимости продлится до начала августа. Ранее URA.RU рассказывало, что весной жители ХМАО несколько раз наблюдали северное сияние. Они фотографировали природное явление с разных уголков округа, а затем делились снимками в соцсетях.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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