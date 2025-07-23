Ветслужба проверила условия содержания собак, воющих по ночам в Нижневартовске

Ветслужба ХМАО провела проверку в старой части Нижневартовска после сообщений о своре собак, которая по ночам издает громкий вой. Поводом стало обращение местных жителей, обеспокоенных возможным жестоким обращением с животными.
«В ходе проведения мероприятия установлен факт содержания 12 собак. Все животные на момент осмотра находились в удовлетворительном физиологическом состоянии, агрессии не проявляли. Они зарегистрированы в государственной информационной системе „Единая база домашних животных и животных без владельцев“, стерилизованы, в мае текущего года вакцинированы против бешенства», — пояснили в ведомстве.
По итогам осмотра нарушений не выявлено. Ветслужба уточнила, что законодательство не ограничивает количество питомцев, если владелец обеспечивает необходимые условия содержания.
Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске (ХМАО) жители старой части города жалуются на душераздирающий вой собак по ночам. Некоторые предполагают, что за забором, где обитают животные, над ними могут издеваться или даже пускают на мясо для шавермы.
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