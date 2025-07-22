В ХМАО прокуратура заставила соцфонд назначить пособие многодетной матери

В Радужном после вмешательства прокуратуры окружной отделение Фонда пенсионного и социального страхование выплатило пособие для многодетной матери. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
«С целью восстановления нарушенных прав заявительницы прокуратурой города руководителю Отделения внесено представление об устранении нарушений закона, которое рассмотрено и удовлетворено. В настоящее время заявителю назначены положенные выплаты», — сообщается на сайте прокуратуры ХМАО.
Мать троих детей обратилась за защитой в прокуратуру после того, как соцфонд отказал ей в выплате пособия в связи с рождением ребенка. Прокурор установил, что отказ был необоснованным и добился восстановления прав женщины.
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