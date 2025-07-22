22 июля 2025

В ХМАО прокуратура заставила соцфонд назначить пособие многодетной матери

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Прокурор вступился за многодетную мать из Радужного, которой соцфонд отказал в выплате пособий
Прокурор вступился за многодетную мать из Радужного, которой соцфонд отказал в выплате пособий Фото:

В Радужном после вмешательства прокуратуры окружной отделение Фонда пенсионного и социального страхование выплатило пособие для многодетной матери. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

«С целью восстановления нарушенных прав заявительницы прокуратурой города руководителю Отделения внесено представление об устранении нарушений закона, которое рассмотрено и удовлетворено. В настоящее время заявителю назначены положенные выплаты», — сообщается на сайте прокуратуры ХМАО.

Мать троих детей обратилась за защитой в прокуратуру после того, как соцфонд отказал ей в выплате пособия в связи с рождением ребенка. Прокурор установил, что отказ был необоснованным и добился восстановления прав женщины.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Радужном после вмешательства прокуратуры окружной отделение Фонда пенсионного и социального страхование выплатило пособие для многодетной матери. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства. «С целью восстановления нарушенных прав заявительницы прокуратурой города руководителю Отделения внесено представление об устранении нарушений закона, которое рассмотрено и удовлетворено. В настоящее время заявителю назначены положенные выплаты», — сообщается на сайте прокуратуры ХМАО. Мать троих детей обратилась за защитой в прокуратуру после того, как соцфонд отказал ей в выплате пособия в связи с рождением ребенка. Прокурор установил, что отказ был необоснованным и добился восстановления прав женщины.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...