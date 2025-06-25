Жители ХМАО начали продавать самую вкусную лесную ягоду по заоблачным ценам

В Ханты-Мансийском автономном округе жители начали продавать первую землянику в этом сезоне, которая считается одной из самых вкусных лесных ягод. Цены на свежие дикоросы доходят до полтора тысяч рублей. Ситуацию URA.RU обсудило с самими продавцами.
«Это местная земляника, сейчас продаем по 1,5 тысячи за литр», — рассказала продавец из Ханты-Мансийска. По словам предпринимательницы, несмотря на цену, первый урожай ягоды быстро разбирают.
Сезон земляники в регионе только начинается, поэтому местную ягоду в продаже можно найти в немногих местах. А на сайтах онлайн-объявлений по региону выложили лишь несколько публикаций.
Некоторые предприниматели привозят землянику из других регионов, но она чуть дороже. Например, ягоды из Удмуртии выйдут около 1800 рублей за литр. А перетертую с сахаром землянику из Башкирии продают по 1,5 тысячи.
Ранее URA.RU рассказывало, что югорчане в прошлом году активно зарабатывали на сборе клюквы. В день сборщики получать до 20 тысяч рублей.
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