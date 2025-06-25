25 июня 2025

Жители ХМАО начали продавать самую вкусную лесную ягоду по заоблачным ценам

© Служба новостей «URA.RU»
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В Югре начали продавать первую землянику
В Югре начали продавать первую землянику Фото:

В Ханты-Мансийском автономном округе жители начали продавать первую землянику в этом сезоне, которая считается одной из самых вкусных лесных ягод. Цены на свежие дикоросы доходят до полтора тысяч рублей. Ситуацию URA.RU обсудило с самими продавцами.

«Это местная земляника, сейчас продаем по 1,5 тысячи за литр», — рассказала продавец из Ханты-Мансийска. По словам предпринимательницы, несмотря на цену, первый урожай ягоды быстро разбирают.

Сезон земляники в регионе только начинается, поэтому местную ягоду в продаже можно найти в немногих местах. А на сайтах онлайн-объявлений по региону выложили лишь несколько публикаций.

Некоторые предприниматели привозят землянику из других регионов, но она чуть дороже. Например, ягоды из Удмуртии выйдут около 1800 рублей за литр. А перетертую с сахаром землянику из Башкирии продают по 1,5 тысячи.

Ранее URA.RU рассказывало, что югорчане в прошлом году активно зарабатывали на сборе клюквы. В день сборщики получать до 20 тысяч рублей.

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В Ханты-Мансийском автономном округе жители начали продавать первую землянику в этом сезоне, которая считается одной из самых вкусных лесных ягод. Цены на свежие дикоросы доходят до полтора тысяч рублей. Ситуацию URA.RU обсудило с самими продавцами. «Это местная земляника, сейчас продаем по 1,5 тысячи за литр», — рассказала продавец из Ханты-Мансийска. По словам предпринимательницы, несмотря на цену, первый урожай ягоды быстро разбирают. Сезон земляники в регионе только начинается, поэтому местную ягоду в продаже можно найти в немногих местах. А на сайтах онлайн-объявлений по региону выложили лишь несколько публикаций. Некоторые предприниматели привозят землянику из других регионов, но она чуть дороже. Например, ягоды из Удмуртии выйдут около 1800 рублей за литр. А перетертую с сахаром землянику из Башкирии продают по 1,5 тысячи. Ранее URA.RU рассказывало, что югорчане в прошлом году активно зарабатывали на сборе клюквы. В день сборщики получать до 20 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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