Раскрыты ожидания по курсу доллара осенью

В сентябре ожидается укрепление доллара до 90 рублей
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Укрепление доллара ожидается в сентябре 2025 года
Укрепление доллара ожидается в сентябре 2025 года Фото:

В сентябре ожидается постепенное укрепление доллара, однако темпы его роста не будут высокими. Об этом сообщил научный руководитель Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. Неопределенность доллара связана с экономической и геополитической ситуацией. 

«Несмотря на это, я полагаю, что доллар будет демонстрировать тенденцию к росту. Тем не менее, этот процесс вряд ли примет стремительный характер. Ранее я предполагал, что доллар приблизится к отметке 95 рублей, однако сейчас не могу утверждать это с уверенностью. Вместе с тем считаю вполне вероятным его движение к уровню 90 рублей, исходя из экономических предпосылок», — заявил Остапкович агентству «Прайм». 

Эксперт отмечает, что среди факторов, способствующих укреплению доллара, особое значение имеет рост импорта. Ранее динамика рубля и ослабление доллара во многом объяснялись уменьшением объемов ввоза иностранных товаров. В настоящее время предприятия и организации активно занимаются приобретением зарубежного оборудования, сырья и материалов. Кроме того, дополнительное влияние оказывает повышение потребительской активности на фоне устойчивого роста заработных плат и доходов населения, что приводит к увеличению спроса на импортную продукцию, подчеркнул специалист.

В сентябре также сохраняется активный туристический сезон. Поэтому россияне, отправляющиеся за границу, будут обменивать рубли на доллары, что приведет к росту спроса на американскую валюту и, соответственно, к ее укреплению.

23 июля Центробанк повысил курс доллара до 78,4477 рубля, передает Финансы Mail. По ожиданиям экономистов, в августе американская валюта не превысит 80 рублей. 

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В сентябре ожидается постепенное укрепление доллара, однако темпы его роста не будут высокими. Об этом сообщил научный руководитель Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. Неопределенность доллара связана с экономической и геополитической ситуацией.  «Несмотря на это, я полагаю, что доллар будет демонстрировать тенденцию к росту. Тем не менее, этот процесс вряд ли примет стремительный характер. Ранее я предполагал, что доллар приблизится к отметке 95 рублей, однако сейчас не могу утверждать это с уверенностью. Вместе с тем считаю вполне вероятным его движение к уровню 90 рублей, исходя из экономических предпосылок», — заявил Остапкович агентству «Прайм».  Эксперт отмечает, что среди факторов, способствующих укреплению доллара, особое значение имеет рост импорта. Ранее динамика рубля и ослабление доллара во многом объяснялись уменьшением объемов ввоза иностранных товаров. В настоящее время предприятия и организации активно занимаются приобретением зарубежного оборудования, сырья и материалов. Кроме того, дополнительное влияние оказывает повышение потребительской активности на фоне устойчивого роста заработных плат и доходов населения, что приводит к увеличению спроса на импортную продукцию, подчеркнул специалист. В сентябре также сохраняется активный туристический сезон. Поэтому россияне, отправляющиеся за границу, будут обменивать рубли на доллары, что приведет к росту спроса на американскую валюту и, соответственно, к ее укреплению. 23 июля Центробанк повысил курс доллара до 78,4477 рубля, передает Финансы Mail. По ожиданиям экономистов, в августе американская валюта не превысит 80 рублей. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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