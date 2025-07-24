Раскрыты ожидания по курсу доллара осенью

В сентябре ожидается постепенное укрепление доллара, однако темпы его роста не будут высокими. Об этом сообщил научный руководитель Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. Неопределенность доллара связана с экономической и геополитической ситуацией.
«Несмотря на это, я полагаю, что доллар будет демонстрировать тенденцию к росту. Тем не менее, этот процесс вряд ли примет стремительный характер. Ранее я предполагал, что доллар приблизится к отметке 95 рублей, однако сейчас не могу утверждать это с уверенностью. Вместе с тем считаю вполне вероятным его движение к уровню 90 рублей, исходя из экономических предпосылок», — заявил Остапкович агентству «Прайм».
Эксперт отмечает, что среди факторов, способствующих укреплению доллара, особое значение имеет рост импорта. Ранее динамика рубля и ослабление доллара во многом объяснялись уменьшением объемов ввоза иностранных товаров. В настоящее время предприятия и организации активно занимаются приобретением зарубежного оборудования, сырья и материалов. Кроме того, дополнительное влияние оказывает повышение потребительской активности на фоне устойчивого роста заработных плат и доходов населения, что приводит к увеличению спроса на импортную продукцию, подчеркнул специалист.
В сентябре также сохраняется активный туристический сезон. Поэтому россияне, отправляющиеся за границу, будут обменивать рубли на доллары, что приведет к росту спроса на американскую валюту и, соответственно, к ее укреплению.
23 июля Центробанк повысил курс доллара до 78,4477 рубля, передает Финансы Mail. По ожиданиям экономистов, в августе американская валюта не превысит 80 рублей.
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