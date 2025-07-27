27 июля 2025

В Екатеринбурге массово отключились светофоры

© Служба новостей «URA.RU»
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Светофоры перестали работать утром 28 июля
Светофоры перестали работать утром 28 июля Фото:

В Екатеринбурге массово перестали работать светофоры. На отключение пожаловались жители Академического и горожане, которые двигаются в центре города.

«На перекрестке улиц 8 Марта и Малышева стояли 25 минут. Светофоры перестали включаться, но на перекрестке работает регулировщик», — поделилась читательница URA.RU.

Светофоры также отключились на пересечении улиц Попова — Московская, Московская — Фурманова, Белинского — Щорса, Ткачей — Восточная, Первомайская — Мичурина и на кольце на Объездной. Из-за этого начали образовываться пробки.

«В связи с погодными условиями происходят перебои электроснабжения, и на некоторых перекрестках не работают светофоры, поэтому при их проезде необходимо руководствоваться дорожными знаками», — пояснили в пресс-службе Госавтоинспекции Екатеринбурга. На больших перекрестках движение регулируется сотрудниками Госавтоинспекции.

Водителям напоминают, что при неблагоприятных погодных условиях следует двигаться с пониженной скоростью, соблюдать дистанцию и боковой интервал, использовать противотуманные фары, соблюдать требования дорожных знаков и светофоров. Водителям с небольшим опытом вождения рекомендуется воздержаться от поездок на личном транспорте.

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В Екатеринбурге массово перестали работать светофоры. На отключение пожаловались жители Академического и горожане, которые двигаются в центре города. « На перекрестке улиц 8 Марта и Малышева стояли 25 минут. Светофоры перестали включаться, но на перекрестке работает регулировщик» , — поделилась читательница URA.RU. Светофоры также отключились на пересечении улиц Попова — Московская, Московская — Фурманова, Белинского — Щорса, Ткачей — Восточная, Первомайская — Мичурина и на кольце на Объездной. Из-за этого начали образовываться пробки. «В связи с погодными условиями происходят перебои электроснабжения, и на некоторых перекрестках не работают светофоры, поэтому при их проезде необходимо руководствоваться дорожными знаками», — пояснили в пресс-службе Госавтоинспекции Екатеринбурга. На больших перекрестках движение регулируется сотрудниками Госавтоинспекции. Водителям напоминают, что при неблагоприятных погодных условиях следует двигаться с пониженной скоростью, соблюдать дистанцию и боковой интервал, использовать противотуманные фары, соблюдать требования дорожных знаков и светофоров. Водителям с небольшим опытом вождения рекомендуется воздержаться от поездок на личном транспорте.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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