В Екатеринбурге массово отключились светофоры

В Екатеринбурге массово перестали работать светофоры. На отключение пожаловались жители Академического и горожане, которые двигаются в центре города.
«На перекрестке улиц 8 Марта и Малышева стояли 25 минут. Светофоры перестали включаться, но на перекрестке работает регулировщик», — поделилась читательница URA.RU.
Светофоры также отключились на пересечении улиц Попова — Московская, Московская — Фурманова, Белинского — Щорса, Ткачей — Восточная, Первомайская — Мичурина и на кольце на Объездной. Из-за этого начали образовываться пробки.
«В связи с погодными условиями происходят перебои электроснабжения, и на некоторых перекрестках не работают светофоры, поэтому при их проезде необходимо руководствоваться дорожными знаками», — пояснили в пресс-службе Госавтоинспекции Екатеринбурга. На больших перекрестках движение регулируется сотрудниками Госавтоинспекции.
Водителям напоминают, что при неблагоприятных погодных условиях следует двигаться с пониженной скоростью, соблюдать дистанцию и боковой интервал, использовать противотуманные фары, соблюдать требования дорожных знаков и светофоров. Водителям с небольшим опытом вождения рекомендуется воздержаться от поездок на личном транспорте.
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