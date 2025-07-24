Пермяков без опыта работы зовут на завод косить траву за зарплату 80 тысяч

В Перми требуются рабочие без опыта на покос травы на одном из заводов в Индустриальном районе города. Зарплата — 80 тысяч рублей в месяц.
«Требуются рабочие без опыта на покос травы на сезонную работу на заводе. График работы — с 7:00 до 16:00. Пять дней в неделю. Оклад — 80 тысяч рублей на руки. Дополнительные смены оплачиваются отдельно», — сообщается на сайте бесплатных объявлений.
Рассматриваются, в том числе, кандидаты от 45 лет и студенты. Сотрудники обеспечиваются трансфером до места работы и униформой.
Ранее URA.RU сообщало о самых высокооплачиваемых вакансиях для подработки летом в Перми. Так, утреннему помощнику в команде логистики компании IT-сети предлагают зарплату до 254 тысячи рублей. Кладовщик может рассчитывать на зарплату от 185 тысяч рублей.
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