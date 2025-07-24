24 июля 2025

Пермяков без опыта работы зовут на завод косить траву за зарплату 80 тысяч

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Рабочих обещают обеспечить униформой и корпоративным транспортом
Рабочих обещают обеспечить униформой и корпоративным транспортом Фото:

В Перми требуются рабочие без опыта на покос травы на одном из заводов в Индустриальном районе города. Зарплата — 80 тысяч рублей в месяц.

«Требуются рабочие без опыта на покос травы на сезонную работу на заводе. График работы — с 7:00 до 16:00. Пять дней в неделю. Оклад — 80 тысяч рублей на руки. Дополнительные смены оплачиваются отдельно», — сообщается на сайте бесплатных объявлений.

Рассматриваются, в том числе, кандидаты от 45 лет и студенты. Сотрудники обеспечиваются трансфером до места работы и униформой.

Ранее URA.RU сообщало о самых высокооплачиваемых вакансиях для подработки летом в Перми. Так, утреннему помощнику в команде логистики компании IT-сети предлагают зарплату до 254 тысячи рублей. Кладовщик может рассчитывать на зарплату от 185 тысяч рублей. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Перми требуются рабочие без опыта на покос травы на одном из заводов в Индустриальном районе города. Зарплата — 80 тысяч рублей в месяц. «Требуются рабочие без опыта на покос травы на сезонную работу на заводе. График работы — с 7:00 до 16:00. Пять дней в неделю. Оклад — 80 тысяч рублей на руки. Дополнительные смены оплачиваются отдельно», — сообщается на сайте бесплатных объявлений. Рассматриваются, в том числе, кандидаты от 45 лет и студенты. Сотрудники обеспечиваются трансфером до места работы и униформой. Ранее URA.RU сообщало о самых высокооплачиваемых вакансиях для подработки летом в Перми. Так, утреннему помощнику в команде логистики компании IT-сети предлагают зарплату до 254 тысячи рублей. Кладовщик может рассчитывать на зарплату от 185 тысяч рублей. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...