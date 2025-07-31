В Артемовском (Свердловская область) автоинструктор, чей курсант во время урока устроил смертельное ДТП на «КАМАЗе», избежал реального срока. Ему назначили два года исправительных работ вместо лишения свободы на тот же срок, рассказали в объединенной пресс-службе судов.
"Артемовский горсуд признал Сметанина виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на два года, назначенное наказание заменено на два года принудительных работ с удержанием 10% зарплаты", — пояснили там. Еще у него отобрали права на два года.
Сметанин устроился в автошколу за три дня до происшествия. Авария произошла 31 марта 2025 года. Тогда 18-летний курсант при повороте не пропустил легковушку Renault. Один из пассажиров иномарки погиб на месте.
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