«РВ»: ВС РФ нанесли мощнейший удар по Киевской области

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ВС РФ ударили «Геранями» по промышленному объекту Украины
ВС РФ ударили «Геранями» по промышленному объекту Украины Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские военные нанесли в ночь на 1 августа удар по промышленному объекту в районе города Белая Церковь Киевской области Украины. Об этом сообщает telegram-канал «Операция Z. Военкоры Русской Весны».

«Мощный удар по Киевской области: „Герани“ поразили объекты в Белой Церкви», — сообщил telegram-канал. Уточняется, что пострадал объект в промышленной зоне.

Уточняется, что удар пришелся по северо-западу населенного пункта. На территории промзоны возник крупный пожар, который, по информации военкоров, был зафиксирован сервисом спутникового мониторинга ландшафтных возгораний. Пока Министерство обороны не выпускало официальных комментариев относительно этой информации.

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Российские военные нанесли в ночь на 1 августа удар по промышленному объекту в районе города Белая Церковь Киевской области Украины. Об этом сообщает telegram-канал «Операция Z. Военкоры Русской Весны». «Мощный удар по Киевской области: „Герани“ поразили объекты в Белой Церкви», — сообщил telegram-канал. Уточняется, что пострадал объект в промышленной зоне. Уточняется, что удар пришелся по северо-западу населенного пункта. На территории промзоны возник крупный пожар, который, по информации военкоров, был зафиксирован сервисом спутникового мониторинга ландшафтных возгораний. Пока Министерство обороны не выпускало официальных комментариев относительно этой информации.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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