«РВ»: ВС РФ нанесли мощнейший удар по Киевской области

Российские военные нанесли в ночь на 1 августа удар по промышленному объекту в районе города Белая Церковь Киевской области Украины. Об этом сообщает telegram-канал «Операция Z. Военкоры Русской Весны».
«Мощный удар по Киевской области: „Герани“ поразили объекты в Белой Церкви», — сообщил telegram-канал. Уточняется, что пострадал объект в промышленной зоне.
Уточняется, что удар пришелся по северо-западу населенного пункта. На территории промзоны возник крупный пожар, который, по информации военкоров, был зафиксирован сервисом спутникового мониторинга ландшафтных возгораний. Пока Министерство обороны не выпускало официальных комментариев относительно этой информации.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.