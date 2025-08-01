В центре Екатеринбурга запретят ездить на самокатах

На центральных улицах Екатеринбурга в День города запретят кататься на электросамокатах. Кикшеринг будет недоступен в течение всего праздника. Постановление об этом подписал мэр Алексей Орлов.
Согласно документу, движение и парковку электросамокатов запретят с 10:00 16 августа до 00:10 17 августа. Ограничения будут действовать в границах улиц Челюскинцев — Бориса Ельцина — 8 Марта — Малышева — Карла Либкнехта — проспекта Ленина — набережной Рабочей молодежи и на улице Архангела Михаила.
Вместе с этим в эти даты в Екатеринбурге запретят продажу алкоголя. Купить его не получится возле площадок, где будут проводить концерты и другие мероприятия. Проезд во всех видах общественного транспорта и парковки 16 августа будут бесплатными.
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