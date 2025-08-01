В центре Екатеринбурга запретят ездить на самокатах

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Ограничения будут только в День города
Ограничения будут только в День города Фото:

На центральных улицах Екатеринбурга в День города запретят кататься на электросамокатах. Кикшеринг будет недоступен в течение всего праздника. Постановление об этом подписал мэр Алексей Орлов.

Согласно документу, движение и парковку электросамокатов запретят с 10:00 16 августа до 00:10 17 августа. Ограничения будут действовать в границах улиц Челюскинцев — Бориса Ельцина — 8 Марта — Малышева — Карла Либкнехта — проспекта Ленина — набережной Рабочей молодежи и на улице Архангела Михаила.

Вместе с этим в эти даты в Екатеринбурге запретят продажу алкоголя. Купить его не получится возле площадок, где будут проводить концерты и другие мероприятия. Проезд во всех видах общественного транспорта и парковки 16 августа будут бесплатными.

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На центральных улицах Екатеринбурга в День города запретят кататься на электросамокатах. Кикшеринг будет недоступен в течение всего праздника. Постановление об этом подписал мэр Алексей Орлов. Согласно документу, движение и парковку электросамокатов запретят с 10:00 16 августа до 00:10 17 августа. Ограничения будут действовать в границах улиц Челюскинцев — Бориса Ельцина — 8 Марта — Малышева — Карла Либкнехта — проспекта Ленина — набережной Рабочей молодежи и на улице Архангела Михаила. Вместе с этим в эти даты в Екатеринбурге запретят продажу алкоголя. Купить его не получится возле площадок, где будут проводить концерты и другие мероприятия. Проезд во всех видах общественного транспорта и парковки 16 августа будут бесплатными.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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