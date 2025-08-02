Политолог раскрыл стратегию Трампа по российско-украинскому конфликту

Политолог Крутаков: цель Трампа - сделать так, чтобы проиграли обе стороны
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Для Штатов принципиально не стать участником конфликта, рассказал политолог
Для Штатов принципиально не стать участником конфликта, рассказал политолог Фото:

Стратегия президента США Дональда Трампа по разрешению конфликта заключается в том, чтобы все выглядело так, как будто проиграли обе стороны, а США вышли победителем в роли миротворца. Об этом URA.RU заявил доцент Финансового университета при правительстве РФ Леонид Крутаков.

«У него задачи-то такой нет — остановить победу любыми способами, включая победу России. Для него задача — сделать так, чтобы все выглядело таким образом, будто проиграли обе стороны, а США как миротворец выиграли», — заявил Крутаков. Также эксперт отметил, что для Штатов принципиально важно не стать участником конфликта.

Ранее Дональд Трамп неоднократно заявлял, что считает победу России в конфликте на Украине неизбежной, а также отмечал сложность урегулирования ситуации. 14 июля он предложил ввести 100-процентные пошлины против России, если за 50 дней не будет достигнут прогресс по урегулированию конфликта, и подчеркивал важность сохранения роли США как миротворца, а не прямого участника противостояния.

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Стратегия президента США Дональда Трампа по разрешению конфликта заключается в том, чтобы все выглядело так, как будто проиграли обе стороны, а США вышли победителем в роли миротворца. Об этом URA.RU заявил доцент Финансового университета при правительстве РФ Леонид Крутаков. «У него задачи-то такой нет — остановить победу любыми способами, включая победу России. Для него задача — сделать так, чтобы все выглядело таким образом, будто проиграли обе стороны, а США как миротворец выиграли», — заявил Крутаков. Также эксперт отметил, что для Штатов принципиально важно не стать участником конфликта. Ранее Дональд Трамп неоднократно заявлял, что считает победу России в конфликте на Украине неизбежной, а также отмечал сложность урегулирования ситуации. 14 июля он предложил ввести 100-процентные пошлины против России, если за 50 дней не будет достигнут прогресс по урегулированию конфликта, и подчеркивал важность сохранения роли США как миротворца, а не прямого участника противостояния.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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