Политолог раскрыл стратегию Трампа по российско-украинскому конфликту

Стратегия президента США Дональда Трампа по разрешению конфликта заключается в том, чтобы все выглядело так, как будто проиграли обе стороны, а США вышли победителем в роли миротворца. Об этом URA.RU заявил доцент Финансового университета при правительстве РФ Леонид Крутаков.
«У него задачи-то такой нет — остановить победу любыми способами, включая победу России. Для него задача — сделать так, чтобы все выглядело таким образом, будто проиграли обе стороны, а США как миротворец выиграли», — заявил Крутаков. Также эксперт отметил, что для Штатов принципиально важно не стать участником конфликта.
Ранее Дональд Трамп неоднократно заявлял, что считает победу России в конфликте на Украине неизбежной, а также отмечал сложность урегулирования ситуации. 14 июля он предложил ввести 100-процентные пошлины против России, если за 50 дней не будет достигнут прогресс по урегулированию конфликта, и подчеркивал важность сохранения роли США как миротворца, а не прямого участника противостояния.
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