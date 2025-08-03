Трасса между Красноармейском и Константиновкой перешла под контроль ВС России

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Российские силы взяли под контроль стратегическую трассу между Красноармейском и Константиновкой (архивное фото)
Российские силы взяли под контроль стратегическую трассу между Красноармейском и Константиновкой (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские силы взяли под контроль стратегическую трассу между Красноармейском и Константиновкой, а также оба берега Клебан-Быкского водохранилища. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин. 

«После освобождения населенного пункта Александро-Калиново можно говорить, что уже теперь оба берега Клебан-Быкского водохранилища находятся под нашим контролем, наших подразделений. Трасса, которая находится между Красноармейском и Константиновкой, тоже под нашим контролем», — сказал Пушилин. Его сообщение опубликовано в telegram-канале. 

По его словам, это стало возможным после взятия Александро-Калиново. Ранее российские войска установили контроль над рядом ключевых населенных пунктов в ДНР, включая Зеленую Долину и село Запорожье, что позволило нарушить логистику ВСУ и усилить давление на украинские позиции. После этих событий украинская армия перебрасывала резервы для укрепления обороны на других участках фронта.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российские силы взяли под контроль стратегическую трассу между Красноармейском и Константиновкой, а также оба берега Клебан-Быкского водохранилища. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин.  «После освобождения населенного пункта Александро-Калиново можно говорить, что уже теперь оба берега Клебан-Быкского водохранилища находятся под нашим контролем, наших подразделений. Трасса, которая находится между Красноармейском и Константиновкой, тоже под нашим контролем», — сказал Пушилин. Его сообщение опубликовано в telegram-канале.  По его словам, это стало возможным после взятия Александро-Калиново. Ранее российские войска установили контроль над рядом ключевых населенных пунктов в ДНР, включая Зеленую Долину и село Запорожье, что позволило нарушить логистику ВСУ и усилить давление на украинские позиции. После этих событий украинская армия перебрасывала резервы для укрепления обороны на других участках фронта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...