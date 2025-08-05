Прокуратура РФ признала фонд основателя «Вымпелкома» нежелательной организацией

Генеральная прокуратура Российской Федерации признала фонд Zimin Foundation, учрежденный основателем «Вымпелкома» Дмитрием Зиминым, нежелательной организацией на территории страны. Об этом сообщается на официальном сайте надзорного ведомства.
«Генеральная прокуратура Российской Федерации приняла решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности неправительственной организации Zimin Foundation», — сообщило ведомство. По данным Генпрокуратуры, фонд, созданный в 2023 году в Великобритании, помимо заявленных целей поддержки науки и образования, оказывал финансовую и информационную помощь лицам и организациям, причастным к экстремистской деятельности и терроризму, а также признанным иностранными агентами.
В ведомстве также уточнили, что в феврале 2025 года фонд запустил «Программу поддержки русскоязычных проектов, которые остались без американского финансирования». С февраля по март текущего года организация предоставила более 30 субсидий на реализацию различных проектов журналистов и ученых, которые, по информации Генпрокуратуры, придерживаются враждебной по отношению к России позиции. После начала специальной военной операции фонд активизировал антироссийскую риторику и распространял материалы, дискредитирующие страну.
Международная некоммерческая организация Zimin Foundation была создана Дмитрием Зиминым совместно с сыном Борисом в 2016 году. Зимин скончался в декабре 2021 года в Швейцарии после продолжительной болезни.
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