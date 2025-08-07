В Екатеринбурге автобус вылетел на встречку и устроил массовое ДТП. Видео

Авария случилась примерно в 15:00 (архивное фото)
Авария случилась примерно в 15:00 (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге на улице Белинского пассажирский автобус № 139 вырулил на встречку, уходя от столкновения, однако избежать аварии не удалось. Всего пострадали три машины. Видео с ДТП передает неофициальный telegram-канал мэрии.

Судя по кадрам, водитель автобуса не успел затормозить — перед ним дорогу заняли две иномарки: одна выезжала задним ходом со двора, а другая остановилась с поворотником. Чтобы не снести их, он выехал на встречку, где врезался в Haval, который отбросило в другую машину.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в Госавтоинспекцию. Там пояснили, что сообщений об аварии не поступало.

