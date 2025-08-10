10 августа 2025

ЕС захотел перехватить Трампа до его встречи с Путиным на Аляске

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Страны ЕС намерены устроить переговоры с Трампом до того, как он встретится с Путиным
Страны ЕС намерены устроить переговоры с Трампом до того, как он встретится с Путиным Фото:
новость из сюжета
Встреча Путина и Трампа на Аляске 15 августа

Страны Европы стремятся провести переговоры с президентом США Дональдом Трампом до того, как он встретится с президентом России Владимиром Путиным на Аляске. Об этом сообщило агентство Bloomberg, ссылаясь на информированные источники.

«По словам источников, знакомых с ситуацией, европейские страны хотят провести переговоры с Дональдом Трампом перед запланированной встречей президента США с российским лидером Владимиром Путиным на Аляске», — пишет Bloomberg. Издание уточняет, что лидеры ЕС намерены сделать это до пятницы, когда должны встретиться Трамп и Путин.

Данная инициатива стала результатом активных дипломатических переговоров, прошедших в минувшие выходные. В частности, в субботу состоялась встреча вице-президента США Джей Ди Вэнса с министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Лэмми. В воскресенье с ходом переговоров были ознакомлены послы стран — участниц Европейского союза. На понедельник запланировано проведение онлайн-совещания глав внешнеполитических ведомств государств ЕС.

Ранее Дональд Трамп заявил о своем намерении встретиться с Владимиром Путиным 15 августа на Аляске. Позднее эту дату и место проведения переговоров подтвердил помощник президента России Юрий Ушаков, пишет «Национальная Служба Новостей».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Страны Европы стремятся провести переговоры с президентом США Дональдом Трампом до того, как он встретится с президентом России Владимиром Путиным на Аляске. Об этом сообщило агентство Bloomberg, ссылаясь на информированные источники. «По словам источников, знакомых с ситуацией, европейские страны хотят провести переговоры с Дональдом Трампом перед запланированной встречей президента США с российским лидером Владимиром Путиным на Аляске», — пишет Bloomberg. Издание уточняет, что лидеры ЕС намерены сделать это до пятницы, когда должны встретиться Трамп и Путин. Данная инициатива стала результатом активных дипломатических переговоров, прошедших в минувшие выходные. В частности, в субботу состоялась встреча вице-президента США Джей Ди Вэнса с министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Лэмми. В воскресенье с ходом переговоров были ознакомлены послы стран — участниц Европейского союза. На понедельник запланировано проведение онлайн-совещания глав внешнеполитических ведомств государств ЕС. Ранее Дональд Трамп заявил о своем намерении встретиться с Владимиром Путиным 15 августа на Аляске. Позднее эту дату и место проведения переговоров подтвердил помощник президента России Юрий Ушаков, пишет «Национальная Служба Новостей».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...