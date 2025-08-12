Тысячи жителей Перми на время останутся без холодной воды в августе. Об этом сообщается на сайте «Новогор-Прикамье».
«С 10:00 18 августа до 10:00 19 августа холодного водоснабжения не будет по улицам 1-й Колхозной, 2, 2а, 4а и Фоминской, 56. На улице Крисанова, 73 и 77 отключение запланировано с 9:00 20 августа до 9:00 21 августа», — говорится на сайте компании.
С 10:00 до 19:00 20 августа без воды останутся дома по улице Окулова, 14, 31, 33, 73, 73а. На следующий день с 9:30 до 19:30 отключение затронет дома по улицам КИМ, 91а и Тургенева, 12, 14, 17.
С 9:00 до 19:00 23 августа холодной воды не будет по улицам:
- Барнаульской, 3, 4, 7, 9а, 10, 20, 26;
- Белебейской, 1;
- Бирской, 3, 4, 5;
- Вильямса, 1, 2а, 2б, 3а, 3б, 4, 4а, 4б, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 10а, 10б, 12, 13, 14, 14а, 15, 16, 16а, 17, 18, 18а, 19, 20/1, 20/2, 20/3, 21, 21а, 23, 24, 25, 27, 35, 37, 37/1, 37а, 37б, 39, 39а, 39б, 41, 43, 44, 45, 47, 47а, 51а, 61, 67, 69, 71, 73, 75, 77;
- Воркутинской, 62, 78, 80а, 82, 84, 88;
- Гайвинской, 6, 8, 16, 28, 30, 30а, 58, 58а, 60, 60а, 62, 62а;
- Графтио, 4, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16;
- Гремячий Лог, 1, 1/1, 1/3;
- Двинской, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13;
- 1-му Дубровскому переулку, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12;
- 2-му Дубровскому переулку, 6, 8;
- Звенигородской, 2, 3, 7, 10, 11;
- Кабельщиков, 19;
- Карбышева, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 40, 41, 42, 44, 46, 47а, 47б, 48, 48а, 49а, 50, 52;
- Коспашской, 5, 7, 9, 12, 13, 15, 17;
- Лобвинской, 1, 3, 4, 5, 9, 11, 12, 13, 14, 18, 20, 22, 25, 33, 42;
- Маршала Толбухина, 6, 10а, 12, 12а, 14, 16а, 38, 40, 42, 44, 46;
- Мезенской, 165;
- Мелитопольской, 1, 24, 26, 28;
- Никитина, 18, 22;
- Писарева, 6, 6а, 10аа, 11, 13, 15, 25, 25б, 27а, 28, 29а, 29б, 29в, 30, 31, 31а, 32, 33, 34, 35, 37, 49, 53, 55, 56, 56 лит. д, 56б, 56г, 59;
- Пулковской, 5, 7, 9, 11, 12;
- Репина, 1, 2, 2а, 2б, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10а, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 39;
- Усадебной (Орджоникидзевский район), 2, 3, 4, 55;
- Ухтинской, 68;
- Широкой, 2а, 16.
С 10:00 23 августа до 12:00 24 августа воды не будет по адресам:
- 9 Мая, 27;
- Архитектора Свиязева, 4, 8, 10, 12, 17, 18, 18а, 19а, 20, 20а, 21, 22, 25, 26, 26а, 30, 30б, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 39а, 40/1, 40/2, 40/3, 41, 42, 43, 44, 46/1, 46/2, 48, 50/1, 50/2, 52, 58;
- Веры Засулич, 42, 43, 44, 46, 46а, 47, 48, 50, 50а, 52, 54, 54а;
- Геологов, 1, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11/1, 11/2, 15, 19, 19а, 29, 29/2, 33;
- Декабристов, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 9а, 10, 11, 12, 12а, 13, 14, 15, 16, 16а, 17, 18, 19, 20, 20а, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 29а, 31, 33, 33а, 35, 35а, 37, 39/1, 39/2, 39в, 41, 41/1, 43, 50, 68;
- Кавалерийская, 15, 17, 18, 24, 26, 30, 51;
- Камышловская, 2, 11, 13, 15, 17, 19, 21;
- Карпинского, 61, 63, 63а, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 75б, 76, 77, 77б, 78, 79, 79а, 81, 82, 83, 84, 85а, 86, 87, 87г, 88, 90, 91а, 96, 97, 97а, 99, 99г, 100а, 101, 101а, 107, 108, 109, 112, 112 к1, 118, 120, 125;
- Композитора Глинки, 1, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11а, 13, 15;
- Космонавта Беляева, 39, 40, 40а, 40б, 40в, 40г, 40д, 41, 42, 43, 44, 47, 48, 49, 49а, 52, 54, 54а, 56, 59, 61, 61в;
- Космонавта Леонова, 24а, 36, 38, 40, 42, 43а, 43б, 44, 45, 46, 47, 47а, 48, 48а, 49, 49а, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 56а, 59, 60, 62, 64, 66, 68, 68б, 82, 84аа;
- Лизы Чайкиной, 22, 28, 33;
- Милиционера Власова, 17, 17/1, 17/2, 17/3, 17/4, 17/5, 17/6, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 29а, 31, 33, 33а, 37;
- Мира, 12, 14, 31, 94;
- Олега Кошевого, 23, 23а, 27, 29, 31, 33, 34, 40;
- Подводников, 3, 4, 6, 8, 9, 11, 11а, 11б, 12, 13, 15, 17, 27а, 29, 33, 75, 83а, 87, 88б, 92, 94, 96;
- Разведчиков, 25;
- Рязанская, 103, 103а, 105;
- Самолетная, 48, 50, 52, 54, 56, 60, 62, 62а;
- Семченко, 15;
- Сивкова, 1, 1а, 2, 3, 3а, 5, 12, 14, 16, 23, 25, 28;
- Снайперов, 14, 17;
- Советской Армии, 29, 33, 33/1, 33/2, 36, 37, 45, 46, 47, 49, 51, 60, 72, 72/1, 72/2, 72/3, 72/4, 82, 101а;
- Сталеваров, 27;
- Сусанина, 4, 5, 9, 10;
- Танкистов, 35, 35а, 39, 50, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 74, 76, 78, 111;
- Теплогорская, 20, 22, 24 к1, 24 к2, 24 к3, 24 к4, 24 к5;
- Чердынская, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22а, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 36, 38, 38а, 42, 44;
- Шахтерская, 26.
Отключение холодной воды с 9:00 до 19:30 28 августа также планируется в домах по улице Карпинского, 91А, 96, 98, 100, 102. С 10:00 29 августа до 10:00 30 августа без воды останутся дома по улицам Грибоедова, 46, 68в, Жуковского, 47, Левитана, 9, 12 и Лесной, 12.
С 10:00 до 19:00 29 августа водоснабжение отключат по улицам:
- Архитектора Свиязева, 21, 25, 27, 31, 32, 34, 34а, 35, 36, 38, 40/1, 40/2, 40/3, 42, 44, 46/1, 46/2, 48, 50/1, 52;
- Гиринская 3-я, 27а/1;
- Композитора Глинки, 11а;
- Космонавта Леонова, 62, 64, 66, 68, 74, 82, 82 к1.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!