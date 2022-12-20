Школьники игнорируют возможность сообщить о травле в электронном дневнике ХМАО

С момента появления раздела «Осторожно, буллинг» в электронном дневнике ХМАО школьники не жаловались на травлю

21 декабря 2022 в 17:11 Размер текста - 17 +

Школьники ХМАО не пожаловались на буллинг в электронном сервисе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Школьники ХМАО не воспользовались кнопкой «Осторожно, буллинг», размещенной в электронном журнале государственной информационной системы «Образование Югры». Директор департамента образования и науки округа Алексей Дренин рассказал корреспонденту URA.RU, что сервис доступен уже несколько дней, но никто из учеников пока еще не пожаловался на травлю. «Кнопка „Осторожно, буллинг“ действует больше недели. С момента ее появления мы не получили ни одного сообщения о травле», — прокомментировал Дренин. Пожаловаться на травлю можно в личном кабинете школьников и родителей. При этом, обратиться в департамент могут не только жертвы, но и свидетели буллинга, заполнив соответствующую форму на портале. Анонимно подать жалобу не получится — необходимо указать персональные данные заявителя. На портале указано, что данные носят конфиденциальный характер, но предоставить их нужно, чтобы «провести проверку указанных фактов и связи с заявителем». Ранее URA.RU писало о запуске властями ХМАО нового сервиса против травли школьников. Он появился после поножовщины учеников 21 школы в Нижневартовске.

Школьники ХМАО не воспользовались кнопкой «Осторожно, буллинг», размещенной в электронном журнале государственной информационной системы «Образование Югры». Директор департамента образования и науки округа Алексей Дренин рассказал корреспонденту URA.RU, что сервис доступен уже несколько дней, но никто из учеников пока еще не пожаловался на травлю. «Кнопка „Осторожно, буллинг“ действует больше недели. С момента ее появления мы не получили ни одного сообщения о травле», — прокомментировал Дренин. Пожаловаться на травлю можно в личном кабинете школьников и родителей. При этом, обратиться в департамент могут не только жертвы, но и свидетели буллинга, заполнив соответствующую форму на портале. Анонимно подать жалобу не получится — необходимо указать персональные данные заявителя. На портале указано, что данные носят конфиденциальный характер, но предоставить их нужно, чтобы «провести проверку указанных фактов и связи с заявителем». Ранее URA.RU писало о запуске властями ХМАО нового сервиса против травли школьников. Он появился после поножовщины учеников 21 школы в Нижневартовске.