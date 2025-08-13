Владелец земель на челябинском озере Тургояк ответил на претензии затопленных соседей

Собственник земельных участков и объектов в ЖК «Курортный городок» на озере Тургояк в Челябинской области ответил на претензии соседей о том, что после отсыпки территории их участки затопило. По словам совладельца, он бесплатно отсыпал соседние участки, но один хозяин отказался и сейчас предъявляет ему претензии.
«Перед началом строительства поселка таунхаусов мы провели геологоразведку и выяснили, что на этой территории очень высокий уровень грунтовых вод. Я бесплатно отсыпал грунтом участки себе и всем желающим соседям, но один владелец отказался. Сейчас он обвиняет меня в том, что его подтопило», — рассказал совладелец объектов в ЖК корреспонденту URA.RU. На фото, предоставленных редакции, участок соседа абсолютно сухой, то есть сейчас проблем с водой у соседа нет.
Застройщик отметил, что согласно заключению геологоразведки уровень грунтовых вод составляет всего 40 сантиметров, причем в период осадков он может колебаться в пределах одного метра. Если не производить отсыпку низин, там образуется болото и растут камыши. По словам мужчины, последние 10 лет в регионе был маловодный период, и, скорее всего, поэтому владелец одного участка отказался от отсыпки своей территории, построив в 2022 году на ней дом и благоустроив территорию. В минувшем году после проливных ливней оказалось, что грунтовые воды действительно расположены очень близко и способны подниматься. Тогда сосед начал жаловаться.
«Сосед обвинил нас в том, что мы якобы сейчас продолжаем поднимать участки грунтом, но это недостоверная информация. Он снял видео, где представители компании „Газпром“ делают технологический заезд на улице Первомайской для прохождения трактора и буровой установки для прокладки газопровода, сейчас работы проведены и заезд для техники будет ими ликвидирован. Остальные его видео — прошлогодние», — добавил собственник объектов.
Он подтвердил информацию о том, что в прошлом году после обильных осадков прокуратура уже рассматривала жалобу соседа и направляла информацию в Росреестр. Сейчас на территории ЖК завершается прокладка коммуникаций и все зарезервированные грунты в ближайшее время будут перемещены на их территорию.
По словам совладельца объектов, для отвода грунтовых вод со всей этой территории дренаж не поможет, поэтому необходимо отсыпать территорию перед строительством. Для будущего отвода воды необходима сложная и дорогостоящая система ливневой канализации протяженностью порядка шести километров, а также подключение всех владельцев окрестных домов к центральной канализации либо герметичным септикам согласно требованиям законодательства по санитарной охране водозабора из питьевого источника.
На сегодняшний день администрацией Миасского городского округа ведется разработа концепт-плана этой территории, после утверждения которой будет создан проект парка «Исток» площадью вместе с пляжем более трех гектаров, где будут размещены спортивные, досуговые и рекреационные площадки. В проекте будут предусмотрены все необходимые коммуникации.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!