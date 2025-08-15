Утром 15 августа дежурные подразделения российской противовоздушной обороны перехватили и уничтожили два украинских дрона в небе над Белгородской областью. Соответствующую информацию предоставило Министерство обороны Российской Федерации.
«Пятнадцатого августа т.г. в период с 7.00 мск до 7.10 мск дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении.
При этом губернатор региона Вячеслав Гладков сообщал, что в результате атаки ВСУ по Белгороду пострадали два мирных жителя. По его словам, у одно из них — проникающее ранение живота, его состояние тяжелое. У второго — осколочные ранения ног. Пострадавших экстренно госпитализировали.
