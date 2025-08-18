Челябинский хоккейный клуб «Трактор» после затянувшейся паузы наконец подтвердил заключение контракта с самым результативным нападающим сезона 2024/2025 Джожуа Ливо. Приветствие форварда опубликовано на официальном telegram-канале клуба.
«Привет, Челябинск и болельщики „Трактора“! Это Джош Ливо. Хотел сказать, что я рад присоединиться к команде к городу! Кстати, я буду 30 августа на „Tracktor fest“. Пока!», — сказал форвард.
О намерениях «Трактора» подписать контракт со звездным нападающим стало известно еще неделю назад. Правда, агент Ливо заявил сперва, что у Джошуа есть предложения от пяти клубов КХЛ. А самыми серьезными намерения были у челябинского «Трактора» и казанского «Ак Барса». Эти клубы предлагали примерно похожие условия контракта, но в пользу челябинской команды сыграл личностный фактор — то что главным тренером команды работает канадец Бенуа Гру, и Ливо захотел работать в одной команде с соотечественником.
Напомним, по итогам регулярного сезона 2024/2025 Ливо был признан самым ценным игроком лиги и получил главный трофей КХЛ «Золотая клюшка». За 62 игры в составе уфимского «Салавата Юлаева» Джош в регулярке забил 49 шайб и еще 31 раз ассистировал, набрав 80 очков.
По данным инсайдеров, годовая зарплата Ливо в «Тракторе» — 90 млн рублей. Но еще он может претендовать на 70 млн рублей бонусов за попадание в тройку лучших бомбардиров по итогам сезона.
