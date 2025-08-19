Два украинских дрона сбили над Россией

Дроны ВСУ были сбиты над Белгородской областью и Черным морем
Дроны ВСУ были сбиты над Белгородской областью и Черным морем
Спецоперация РФ на Украине

Два украинских беспилотника самолетного типа были уничтожены над российскими территориями. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В течение дня 19 августа с 11.00 до 19.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — сказано в сообщении. Оно опубликовано в telegram-канале ведомства.

Средства ПВО уничтожили один дрон ВСУ в небе над Белгородской областью. Еще один БПЛА был ликвидирован над акваторией Черного моря.

Ранее в Минобороны рассказали, что в период с 18 по 19 августа над российскими территориями было сбито три управляемых авиационных бомбы, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS. Кроме того, было уничтожено 117 украинских беспилотников.

