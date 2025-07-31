В Пермском крае нашли опасную баржу, возившую авто без лицензии

Пермская транспортная прокуратура провела проверку соблюдения законодательства в области безопасности судоходства. В ходе надзорных мероприятий были обнаружены нарушения при эксплуатации несамоходного парома «К-2820» и судна «Седой Урал».
«Установлено, что владелец судов не обеспечил надлежащий уровень пожарной безопасности, что противоречит требованиям действующего технического регламента. Кроме того, выяснилось, что перевозка автомобилей на маломерном пароме осуществлялась без обязательной лицензии на транспортировку опасных грузов», — сообщает Уральская транспортная прокуратура в соцсети «ВКонтакте».
По результатам проверки прокуратура внесла юридическому лицу соответствующее представление, а также возбудила два административных производства по статьям за осуществление деятельности без лицензии и за несоблюдение требований технических регламентов. За устранением выявленных нарушений будет организован контроль со стороны надзорного органа.
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