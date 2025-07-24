Движение по мосту через реку Ирень в Кунгуре (Пермский край) откроют осенью. Это при том, что завершение всех строительных работ на объекте по условию контракта запланировано на март 2026 года, передает минтранспорта региона.
«Ремонт ведется в рамках нацпроекта „Инфраструктура для жизни“. Открыть мост для движения планируется уже осенью этого года», — приводит данные ведомства пресс-служба правительства Прикамья.
На данный момент завершены все бетонные работы, подрядчик строит дождевую канализацию. Уже переоборудованы коммуникации. Возводятся подходы к сооружению. В конце июля проведут гидроизоляцию моста, затем приступят к асфальтированию.
Протяженность моста через Ирень 112 метров. Это ключевой транспортный узел Кунгура. До начала капремонта здесь ежедневно проезжало до 2900 машин и следовало семь маршрутов общественного транспорта. В прошлом году подрядчик полностью демонтировал старое сооружение, после чего началось возведение новой железобетонной конструкции.
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