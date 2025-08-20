20 августа 2025

Плохая погода помешала искать обломки ракеты, рухнувшие под Карпинском

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Тем не менее поиски фрагментов состоятся, как только позволит погода (архивное фото)
Тем не менее поиски фрагментов состоятся, как только позволит погода (архивное фото) Фото:

В Карпинске (Свердловская область) из-за плохой погоды пришлось перенести вылет вертолета, которому предстоит искать в тайге упавшие фрагменты ракеты-носителя «Союз-2.1б». Однако поиски в любом случае состоятся, уверили URA.RU в администрации города. 

«Пока вылет отложен на час. Погода плохая, сверху ничего не видно. Но вроде тучи начали рассеиваться, бригада к вылету готова», — пояснили в мэрии. 

В поисках примут участие представители Роскосмоса, карпинской администрации и спасатели. Им предстоит обнаружить отделившиеся фрагменты «Союза», чтобы вывезти их из леса и утилизировать. 

Ракета-носитель была запущена с Байконура 20 августа в 22.13 по свердловскому времени. В 20.26 ее ступени отделились и упали в районе Конжаковского камня под Карпинском. Полес космического объекта был виден жителям многих регионов, которые активно делились впечатлениями в соцсетях. 

На борту ракеты в космос отправился уникальный груз — научный спутник «Бион-М» с экипажем из 75 мышей и полутора тысяч мух-дрозофил. Маленьким космонавтам предстоит провести на орбите целый месяц.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Карпинске (Свердловская область) из-за плохой погоды пришлось перенести вылет вертолета, которому предстоит искать в тайге упавшие фрагменты ракеты-носителя «Союз-2.1б». Однако поиски в любом случае состоятся, уверили URA.RU в администрации города.  «Пока вылет отложен на час. Погода плохая, сверху ничего не видно. Но вроде тучи начали рассеиваться, бригада к вылету готова», — пояснили в мэрии.  В поисках примут участие представители Роскосмоса, карпинской администрации и спасатели. Им предстоит обнаружить отделившиеся фрагменты «Союза», чтобы вывезти их из леса и утилизировать.  Ракета-носитель была запущена с Байконура 20 августа в 22.13 по свердловскому времени. В 20.26 ее ступени отделились и упали в районе Конжаковского камня под Карпинском. Полес космического объекта был виден жителям многих регионов, которые активно делились впечатлениями в соцсетях.  На борту ракеты в космос отправился уникальный груз — научный спутник «Бион-М» с экипажем из 75 мышей и полутора тысяч мух-дрозофил. Маленьким космонавтам предстоит провести на орбите целый месяц.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...