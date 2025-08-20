Плохая погода помешала искать обломки ракеты, рухнувшие под Карпинском

В Карпинске (Свердловская область) из-за плохой погоды пришлось перенести вылет вертолета, которому предстоит искать в тайге упавшие фрагменты ракеты-носителя «Союз-2.1б». Однако поиски в любом случае состоятся, уверили URA.RU в администрации города.
«Пока вылет отложен на час. Погода плохая, сверху ничего не видно. Но вроде тучи начали рассеиваться, бригада к вылету готова», — пояснили в мэрии.
В поисках примут участие представители Роскосмоса, карпинской администрации и спасатели. Им предстоит обнаружить отделившиеся фрагменты «Союза», чтобы вывезти их из леса и утилизировать.
Ракета-носитель была запущена с Байконура 20 августа в 22.13 по свердловскому времени. В 20.26 ее ступени отделились и упали в районе Конжаковского камня под Карпинском. Полес космического объекта был виден жителям многих регионов, которые активно делились впечатлениями в соцсетях.
На борту ракеты в космос отправился уникальный груз — научный спутник «Бион-М» с экипажем из 75 мышей и полутора тысяч мух-дрозофил. Маленьким космонавтам предстоит провести на орбите целый месяц.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!