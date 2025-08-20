Ночное небо Челябинска озарил загадочный объект

Запуск российского биологического спутника «Бион-М» создал в небе над Челябинском эффектное зрелище, которое многие приняли за комету. Об этом необычном явлении сообщают жители.
«Этим вечером челябинцы стали свидетелями необычного зрелища: по ночному небу стремительно двигался яркий светящийся объект, оставлявший за собой длинный хвост. Многие решили, что наблюдают редкое астрономическое явление — комету», — сообщает сайт 74.ру.
Однако загадка быстро раскрылась. Небесным «гостем» оказался не природный объект, а след от ракеты-носителя «Союз», которая стартовалал с космодрома Байконур. На борту ракеты в космос отправился уникальный груз — научный спутник «Бион-М» с экипажем из 75 мышей и полутора тысяч мух-дрозофил. Этим маленьким космонавтам предстоит провести на орбите целый месяц. Их возвращение на Землю запланировано на 19 сентября — спускаемая капсула должна приземлиться в Оренбургской области.
