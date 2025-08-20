Ночное небо Челябинска озарил загадочный объект

Мыши и мухи полетели в космос, озарив небо над Челябинском
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Челябинцы заметили в небе яркий след от ракеты «Союз»
Челябинцы заметили в небе яркий след от ракеты «Союз» Фото:

Запуск российского биологического спутника «Бион-М» создал в небе над Челябинском эффектное зрелище, которое многие приняли за комету. Об этом необычном явлении сообщают жители.

«Этим вечером челябинцы стали свидетелями необычного зрелища: по ночному небу стремительно двигался яркий светящийся объект, оставлявший за собой длинный хвост. Многие решили, что наблюдают редкое астрономическое явление — комету», — сообщает сайт 74.ру. 

Однако загадка быстро раскрылась. Небесным «гостем» оказался не природный объект, а след от ракеты-носителя «Союз», которая стартовалал с космодрома Байконур. На борту ракеты в космос отправился уникальный груз — научный спутник «Бион-М» с экипажем из 75 мышей и полутора тысяч мух-дрозофил. Этим маленьким космонавтам предстоит провести на орбите целый месяц. Их возвращение на Землю запланировано на 19 сентября — спускаемая капсула должна приземлиться в Оренбургской области.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Запуск российского биологического спутника «Бион-М» создал в небе над Челябинском эффектное зрелище, которое многие приняли за комету. Об этом необычном явлении сообщают жители. «Этим вечером челябинцы стали свидетелями необычного зрелища: по ночному небу стремительно двигался яркий светящийся объект, оставлявший за собой длинный хвост. Многие решили, что наблюдают редкое астрономическое явление — комету», — сообщает сайт 74.ру.  Однако загадка быстро раскрылась. Небесным «гостем» оказался не природный объект, а след от ракеты-носителя «Союз», которая стартовалал с космодрома Байконур. На борту ракеты в космос отправился уникальный груз — научный спутник «Бион-М» с экипажем из 75 мышей и полутора тысяч мух-дрозофил. Этим маленьким космонавтам предстоит провести на орбите целый месяц. Их возвращение на Землю запланировано на 19 сентября — спускаемая капсула должна приземлиться в Оренбургской области.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...