Врач-терапевт рассказала, как избежать варикоза и отека ног

Чтобы избежать отека ног и варикоза следует время от времени разминаться. А если это не удается, то существуют продукты, которые помогут облегчить симптомы. Об этом заявила врач-терапевт Ирина Никулина.

«Если нет возможности размяться в течение дня, помогут простые советы: побольше воды и травяных чаев. Помимо этого, не стоит забывать, что еда тоже стоит на защите сосудов. Ягоды (черника, смородина, вишня) богаты антоцианами. Это мощные антиоксиданты, укрепляющие капилляры», — заявила Никулина. Ее слова приводит «Газета.ru».

По ее словам, также помогут продукты с содержанием витамина C и рутина. Они способствуют эластичности венозных стенок. А листовые овощи будут полезны тем вырабатываемым магнием и калия, которые регулируют водный баланс и уменьшают судороги.

Ранее врачи подчеркивали, что для профилактики и облегчения симптомов варикозной болезни важно не только следить за питанием, но и соблюдать активный образ жизни. Ключевыми рекомендациями считаются ношение компрессионного трикотажа и регулярные физические упражнения, такие как ходьба и плавание, которые помогают поддерживать здоровье сосудов и предотвращают осложнения.

