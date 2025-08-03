Врач раскрыл, как избежать осложнений при варикозе

Людям с варикозом необходимо строго соблюдать рекомендации по образу жизни, чтобы снизить риск осложнений и избежать госпитализации. Ключевыми мерами профилактики являются ношение компрессионного трикотажа и физическая активност, сообщила врач-флеболог медицинской клиники «Ниармедик» Ирина Исаева.
«Людям с варикозной болезнью необходимо соблюдать определенные правила, чтобы предотвратить осложнения, приводящие к госпитализации. Правило номер один — ношение компрессионного трикотажа, а правило номер два — обязательная физическая активность», — заявила Ирина Исаева в интервью Life.ru.
По словам специалиста, пациентам рекомендуется начинать утро с упражнений для стимуляции кровообращения в ногах, не вставая с кровати. Для этого необходимо выполнять вращательные движения стопами, а затем сгибать и разгибать ноги в голеностопных и коленных суставах. На протяжении дня врач советует периодически вставать с рабочего места и разминать ноги перекатываниями с носков на пятки. Такой комплекс упражнений полезен не только при уже существующем варикозе, но и для профилактики заболевания.
Исаева также отметила, что людям с варикозным расширением вен противопоказаны физические нагрузки, связанные с поднятием тяжестей, так как это увеличивает давление на сосуды. Допускается работа с небольшими гантелями весом три-пять килограммов, но не более. Кроме того, пациентам рекомендуется отдавать предпочтение ходьбе, йоге, плаванию и аквааэробике. Специалист подчеркнула, что плавание является универсальным видом спорта, который подходит даже тем, у кого уже есть проблемы с венами.
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