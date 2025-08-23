На Западе раскрыли причину атак Киева на «Дружбу»

UnHerd: Украина атакует нефтепровод Дружба из-за неудач на фронте
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Киеве хотят добиться более сильной позиции на переговорах, пишет UnHerd
В Киеве хотят добиться более сильной позиции на переговорах, пишет UnHerd Фото:
новость из сюжета
ВСУ ударили по нефтепроводу «Дружба»

Удары ВСУ по нефтепроводу «Дружба» связаны с военными неудачами Украины. Об этом сообщает британское издание UnHerd.

«Атаки также свидетельствуют о растущем чувстве отчаяния», — говорится в материале издания. Там добавили, что подобные действия объясняются попыткой Киева укрепить свои позиции на переговорах, а также невозможности изменить ситуацию на фронте.

Сообщается, что в результате новых атак, о которых заявили официальные лица Словакии и Венгрии, поставки нефти в Будапешт и Братиславу были прерваны почти на неделю. Отмечается, что эти действия вызвали негативную реакцию со стороны администрации США.

Уточняется, что это не первая подобная атака на инфраструктуру трубопровода. В марте украинский дрон уже наносил удар по измерительной станции «Дружбы», что также привело к остановке поставок, а Генштаб ВСУ тогда взял на себя ответственность за произошедшее.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Удары ВСУ по нефтепроводу «Дружба» связаны с военными неудачами Украины. Об этом сообщает британское издание UnHerd. «Атаки также свидетельствуют о растущем чувстве отчаяния», — говорится в материале издания. Там добавили, что подобные действия объясняются попыткой Киева укрепить свои позиции на переговорах, а также невозможности изменить ситуацию на фронте. Сообщается, что в результате новых атак, о которых заявили официальные лица Словакии и Венгрии, поставки нефти в Будапешт и Братиславу были прерваны почти на неделю. Отмечается, что эти действия вызвали негативную реакцию со стороны администрации США. Уточняется, что это не первая подобная атака на инфраструктуру трубопровода. В марте украинский дрон уже наносил удар по измерительной станции «Дружбы», что также привело к остановке поставок, а Генштаб ВСУ тогда взял на себя ответственность за произошедшее.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...