Удары ВСУ по нефтепроводу «Дружба» связаны с военными неудачами Украины. Об этом сообщает британское издание UnHerd.
«Атаки также свидетельствуют о растущем чувстве отчаяния», — говорится в материале издания. Там добавили, что подобные действия объясняются попыткой Киева укрепить свои позиции на переговорах, а также невозможности изменить ситуацию на фронте.
Сообщается, что в результате новых атак, о которых заявили официальные лица Словакии и Венгрии, поставки нефти в Будапешт и Братиславу были прерваны почти на неделю. Отмечается, что эти действия вызвали негативную реакцию со стороны администрации США.
Уточняется, что это не первая подобная атака на инфраструктуру трубопровода. В марте украинский дрон уже наносил удар по измерительной станции «Дружбы», что также привело к остановке поставок, а Генштаб ВСУ тогда взял на себя ответственность за произошедшее.
