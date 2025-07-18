Врач назвал неожиданные болезни от кондиционера

При неправильной эксплуатации кондиционер может стать источником ряда заболеваний. О том, какие болезни могут быть связаны с использованием кондиционера и как их избежать, сообщил врач-терапевт, онколог «СМ-Клиника» Сабухи Самедов.
ОРВИ и простуда
По словам Самедова, передает Здоровье Mail, самая частая проблема — «простуда» и острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ). Резкие перепады температуры между улицей и помещением ослабляют иммунитет, а загрязненные фильтры могут распространять вирусы и бактерии. Симптомы болезни: насморк, кашель, боль в горле, общее недомогание. Для профилактики рекомендуется поддерживать температуру в диапазоне +22–24°C и регулярно чистить кондиционер.
Легионеллез
Менее известная, но опасная болезнь — легионеллез. Возбудитель, бактерия легионелла, может размножаться в системах кондиционирования и вентиляции. Инфекция распространяется воздушно-капельным путем и может вызывать тяжелую пневмонию, а также осложнения со стороны сердца, почек и ЖКТ. Особенно подвержены заболеванию люди с ослабленным иммунитетом, курящие и пожилые. Вакцины от легионеллеза не существует.
Аллергический ринит и астма
Пыль, пыльца, споры грибков и другие аллергены скапливаются в фильтрах кондиционера. При включении устройства они попадают в воздух, вызывая обострение аллергического ринита и бронхиальной астмы. Симптомы: чихание, заложенность носа, зуд в глазах, кашель. Регулярная чистка фильтров и использование кондиционеров с функцией очистки воздуха помогают снизить риск.
Синусит
Длительное пребывание в помещении с работающим кондиционером на низкой температуре может спровоцировать воспаление околоносовых пазух — синусит. Холодный и сухой воздух сушит слизистые оболочки, снижая их защитные свойства, что облегчает проникновение инфекций. Симптомы: головная боль, заложенность носа, выделения. Не рекомендуется направлять поток воздуха на лицо и важно поддерживать оптимальную влажность.
Грибковые инфекции
Влажная среда внутри кондиционера способствует развитию плесневых грибков. Их споры могут вызывать грибковые инфекции дыхательных путей и аллергические реакции, особенно у людей с ослабленным иммунитетом. Регулярное обслуживание и чистка кондиционера, особенно после длительного простоя, помогут избежать подобных проблем.
Как обезопасить себя
Чтобы снизить риск заболеваний, связанных с кондиционером, специалисты рекомендуют:
- Поддерживать оптимальную температуру и влажность воздуха;
- Регулярно обслуживать и чистить кондиционер;
- Не направлять поток холодного воздуха на тело и лицо;
- Чаще проветривать помещение и делать перерывы в работе устройства.
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