Губернатор Челябинской области Алексей Текслер передал пожарно-спасательную технику для подразделений МЧС России по региону. Об этом передает корреспондент URA.RU.
«Рад сегодня передать новые машины, оборудование, необходимые спасательные средства. Очень отрадно, что все это производится у нас в Челябинской области и буквально сейчас готово к тому, чтобы вы смогли вместе с этим оборудованием выполнять боевые задачи. Хочу сказать слова благодарности вам за профессиональную, часто связанную с риском для жизни, работу. Она очень необходима», — заявил Текслер.
Глава региона перед церемонией передачи техники осмотрел ее. Необходимое было закуплено на средства областного бюджета. В числе поступившего оборудования — пожарные автомобили, современные радиоприборы и беспилотные дроны.
