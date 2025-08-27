«Новые учебники и длинные перемены»: какие изменения ждут школы ХМАО в новом учебном году

Школьников Югры в новом учебном году ждут изменения в расписании и учебных программах. У детей станет дольше перемена, появятся новые курсы, а в 2026 году выйдет отдельный учебник по истории региона.
Перемены станут длиннее
«В новом учебном году большая перемена у школьников ХМАО будет длиннее, она увеличена с 20 до 30 минут», — сообщил директор департамента образования и науки округа Алексей Дренин. Так у детей появится больше времени для обеда и подготовки к следующему уроку.
Новые курсы
По оценке депобра ХМАО, нагрузка для учеников возрастет. В соответствии с федеральными стандартами во всех классах вводятся новые курсы внеурочной деятельности.
• 1–4 классы: «Яркие страницы истории нашего Отечества»;
• 5–9 классы: «Семьеведение»;
• 10–11 классы: «Семья и семейные ценности».
«С 1 сентября в Югре начнется изучение истории родного края. Раньше предмет проходили только в 10–11 классах, теперь его будут преподавать и в 5–9-х», — пояснил Дренин.
Новый учебник по истории Югры
К следующему учебному году в регионе подготовят собственный учебник по истории Югры. Его создадут при участии авторов восьмитомника «Академическая история Югры». «В нем содержатся интереснейшие факты, которые также будут отражены в издании для учащихся», — отметил Дренин.
Нововведения в детских садах
Изменения коснутся и дошкольного образования. В детсадах округа запускают программу «Верность родной Земле» («Истоки»), разработанную совместно с Ханты-Мансийской митрополией, пояснила замдиректора департамента Инна Святченко. Учебник получил гриф Синодального отдела религиозного образования и катехизации на бессрочную реализацию.
