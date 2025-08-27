27 августа 2025

«Новые учебники и длинные перемены»: какие изменения ждут школы ХМАО в новом учебном году

В ХМАО у школьников и детсадовцев появятся новые внеурочные занятия
В новом учебном году школьников ХМАО ждут серьезные изменения
В новом учебном году школьников ХМАО ждут серьезные изменения Фото:

Школьников Югры в новом учебном году ждут изменения в расписании и учебных программах. У детей станет дольше перемена, появятся новые курсы, а в 2026 году выйдет отдельный учебник по истории региона.

Перемены станут длиннее

«В новом учебном году большая перемена у школьников ХМАО будет длиннее, она увеличена с 20 до 30 минут», — сообщил директор департамента образования и науки округа Алексей Дренин. Так у детей появится больше времени для обеда и подготовки к следующему уроку. 

Новые курсы

По оценке депобра ХМАО, нагрузка для учеников возрастет. В соответствии с федеральными стандартами во всех классах вводятся новые курсы внеурочной деятельности.

• 1–4 классы: «Яркие страницы истории нашего Отечества»;

• 5–9 классы: «Семьеведение»;

• 10–11 классы: «Семья и семейные ценности».

«С 1 сентября в Югре начнется изучение истории родного края. Раньше предмет проходили только в 10–11 классах, теперь его будут преподавать и в 5–9-х», — пояснил Дренин.

Новый учебник по истории Югры

К следующему учебному году в регионе подготовят собственный учебник по истории Югры. Его создадут при участии авторов восьмитомника «Академическая история Югры». «В нем содержатся интереснейшие факты, которые также будут отражены в издании для учащихся», — отметил Дренин.

Нововведения в детских садах

Изменения коснутся и дошкольного образования. В детсадах округа запускают программу «Верность родной Земле» («Истоки»), разработанную совместно с Ханты-Мансийской митрополией, пояснила замдиректора департамента Инна Святченко. Учебник получил гриф Синодального отдела религиозного образования и катехизации на бессрочную реализацию.

