21 августа 2025

Власти ХМАО уточнили правила доступа родителей на школьные линейки 1 сентября

В ХМАО родители школьников могут прийти на торжественную линейку 1 сентября
В Югре родители школьников смогут беспрепятственно присутствовать на торжественных линейках в День знаний. Ограничений на их посещение не вводилось, сообщил URA.RU директор департамента образования и науки округа Алексей Дренин.

«Никаких ограничений 1 сентября на торжественных линейках не будет. Все пройдет в штатном режиме», — пояснил он. Приказов на этот счет ведомство не издавало.

Теоретически школа может ввести локальные ограничения, но только при наличии веских причин — например, распоряжения Роспотребнадзора или антитеррористической комиссии. При этом, отметил Дренин, поскольку линейка является массовым мероприятием, традиционно будут усилены меры безопасности.

Ранее URA.RU сообщало, что жители ХМАО уже начали активно готовить детей к новому учебному году. URA.RU выяснило, во сколько обойдется югорчанам форма и канцелярия, а также где можно найти лучшие предложения в регионе и как сэкономить.

